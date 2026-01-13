El Aeropuerto de Valencia cierra un 2025 "récord", con más de 11,8 millones de pasajeros

Archivo - Imagen de archivo del interior del aeropuerto de Manises (Valencia) - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Valencia cierra 2025 con 11.847.527 pasajeros registrados en sus instalaciones, un año "de récord" con cifras "históricas" todos los meses que ha supuesto ganarle más de un millón de viajeros a 2024, lo que implica un incremento del 9,6 por ciento, según ha informado AENA en un comunicado.

En cuanto a los vuelos de 2025, el recinto aeroportuario operó un total de 93.110 movimientos, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al ejercicio anterior.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal valenciana, supuso el 75% del tráfico total en 2025 y experimentó un incremento del 12,9% con 8.851.043 pasajeros registrados. El mercado doméstico contabilizó 2.969.437 viajeros y aumentó un 0,5%, en relación a vuelos comerciales y respecto al año 2024.

Los pasajeros internacionales más numerosos en 2025 fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 1.985.987 viajeros; seguidos de Alemania, con 992.513; Francia, con 926.000; Reino Unido, con 885.984 y Países Bajos, con 880.830.

En diciembre, el Aeropuerto de Valencia logró un "histórico" en este mes al alcanzar los 893.420 pasajeros, lo que supone un incremento del 12,4% respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto a los vuelos, el recinto aeroportuario operó 7.124 movimientos, un 7,2% más que el mismo mes del año anterior.