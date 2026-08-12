El Aeropuerto de Valencia supera los 7,3 millones de pasajeros hasta julio, un 8,5% más que en 2025

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VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Valencia ha cerrado los primeros siete meses del año con 7.312.106 pasajeros, un 8,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. El tráfico internacional, mayoritario en la terminal valenciana, creció un 11,6% entre enero y julio: de los 7.295.234 pasajeros comerciales, 5.571.947 tenían como origen o destino una ciudad fuera de España, mientras que 1.723.287 volaron hacia o desde destinos nacionales (-0,5%).

Por lo que respecta a las operaciones, el Aeropuerto de Valencia ha gestionado 56.214 movimientos de aterrizaje y despegue en los primeros siete meses del año, lo que supone un 5% más que el año pasado, según ha informado este miércoles Aena en un comunicado.

En julio, en vuelos comerciales, el recinto registró 1.258.225 pasajeros, un 11,1% más que en el mismo mes de 2025. El tráfico internacional se incrementó un 15,1% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 976.337 pasajeros. Por otro lado, el nacional registró 279.854 pasajeros, un 0,5% menos.

Los pasajeros internacionales más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 219.428 viajeros; seguidos de Reino Unido con 124.362; Países Bajos con 101.459; Alemania, con 93.883 y Francia, con 80.971.

En cuanto a los vuelos atendidos en julio, el recinto aeroportuario operó un total de 9.544, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo mes del año pasado.