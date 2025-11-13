¿Cómo afecta al rendimiento la desincronización del tiempo biológico con los horarios escolares?

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación en Salud y Bienestar Escolar (GISBE) de la Universitat de València (UV) ha presentado Kairos, un nuevo protocolo para estudiar la (des)sincronización de los tiempos en la infancia y la juventud en relación con el horario escolar, y cómo este hecho afecta en la salud, el bienestar y el rendimiento.

La propuesta, publicada en la revista Frontiers in Public Health, está formada por un equipo con 30 profesionales de las áreas de biología, medicina, psicología, pedagogía y sociología. Este artículo describe un protocolo para investigar el problema de la (des)sincronización de los tiempos biológicos (cronotipos) en la infancia y la juventud en relación con los horarios escolares, detalla la institución académica.

Estudia los efectos de las coincidencias/desajustes del cronotipo del estudiante frente a los horarios escolares sobre los comportamientos de salud (las horas que duerme el estudiantado, cuánto duerme, come, hace actividad física, pasa tiempo al aire libre a la luz del día) y el aprendizaje (expresión verbal, estructuración espacial, operaciones) y si los niveles de alerta-fatiga median este efecto de alineaciones/desalineaciones en el aprendizaje y su mediación por los niveles de alerta-fatiga.

"La novedad de nuestro protocolo reside en su enfoque metodológico multidisciplinario y mixto para un tema relevante y complejo. Se inspira en conocimientos actualizados de las áreas de biología, medicina, psicología, pedagogía y sociología. Los métodos empleados incluyen un repertorio variado de técnicas, desde el análisis hormonal (cortisol y melatonina), el seguimiento continuo de la actividad y la luz, el autoregistro de la ingesta de alimentos, los horarios de sueño, el ejercicio y la exposición a pantallas, junto con la aplicación sistemática de pruebas de rendimiento cognitivo (por ejemplo, memoria, razonamiento, cálculo, atención) y el bienestar autoinformado", explica Daniel Gabaldón, director del grupo de investigación y profesor e investigador del departamento de Sociología y Antropología Social.

La intención de los investigadores es que este protocolo integral e interdisciplinario sirva para apoyar medidas de política educativa basadas en la evidencia relacionadas con la organización del tiempo escolar.

A su juicio, unos horarios escolares adecuados y saludables contribuirán al cambio social, a estudiantes más sanos y con un aprendizaje más eficiente. También abogan por comparar el estudio con proyectos que utilizan una metodología similar en otros países para contribuir a la formulación de políticas.

CONFERENCIA EUROPEA DE SALUD PÚBLICA EN HELSINKI

El Grupo de Investigación en Salud y Bienestar Escolar participa esta semana en la 18 Conferencia Europea de Salud Pública (EPH), que se celebra en Helsinki (Finlandia) del 12 al 14 de noviembre bajo el lema 'Invertir en salud y bienestar sostenibles'.

Se trata de un encuentro de referencia en la salud pública en Europa en el cual se subraya la necesidad de invertir para mejorar la salud. El grupo de la UV por Gabaldón presentará los resultados preliminares del proyecto y contrastará el trabajo científico con las principales tendencias europeas.

Kairos comenzó en septiembre de 2022 y está previsto que finalice en 2027. Esta línea de investigación está financiada por la Agencia Estatal de Investigación y la Generalitat, con el apoyo de la UV y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).