Agentes inmobiliarios no prevén bajada de precios en Valencia y en el área metropolitana seguirán "terriblemente caros"

Archivo - Vivienda en València - ARCHIVO

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la propiedad inmobiliaria no esperan que se produzca una bajada del precio de la vivienda, tanto para compra como para alquiler, en la provincia de Valencia a corto y medio plazo, aunque no descartan que en un futuro pueda llegar a una cierta estabilización. Además, advierten que los precios seguirán "terriblemente caros" en la ciudad de València y en el área metropolitana, especialmente en las comarcas de l'Horta Nord y l'Horta Sud.

Esto se debe al "efecto ola" provocado por la gente que querría comprar una vivienda en la ciudad de València pero, ante los precios desorbitados, opta por buscarla en el área metropolitana, lo que hace que sean más caras en todas estas localidades. Así lo ha expuesto el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv) en la presentación del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del primer trimestre de 2026.

"Hoy en día, una persona que tiene que plantearse la compra de una vivienda realmente está una tesitura difícil, porque los salarios se han incrementado un 3,4% pero hemos tenido un 3,4% de inflación. Es decir, la renta neta disponible es cero, mientras los precios de la vivienda han crecido un 13%", ha explicado el director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, en la presentación junto al vicepresidente de Coapiv, Vicente Díez, y el vocal de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Valencia (Apiva) Lluis Planells.

Frente a esta situación, los valencianos tienen dos alternativas a la hora de comprar una vivienda: el endeudamiento, que "ha crecido bastante", para poder pagar una hipoteca, y la movilidad geográfica a una localidad donde el precio de un inmueble a la venta no sea tan elevado: "No hay otra solución".

Sobre cuándo bajará el precio de la vivienda, los agentes inmobiliarios reconocen que es "lo que todo el mundo busca" y perciben "unos primeros descensos de compraventa, pero muy moderados": "Cuando empiecen a caer las compraventas, después el vendedor ajustará sus precios y, en consecuencia, tendremos precios de cierre más bajos".

Si se produjese este proceso de "cierta estabilización y ralentización", tardaría en notarse en el precio, según sus estimaciones, entre tres y cinco trimestres. Ahora bien, de momento la demanda es tan "fortísima" que los agentes de la propiedad consideran "inviable que bajen los precios a corto y medio plaza".

Paralelamente, advierten que hay mucha diferencia entre los precios a los que se ofertan las "poquísimas" viviendas la venta que se ofertan en los portales inmobiliarios y los que luego finalmente pagan los compradores.

FALTA OBRA NUEVA

Ante este panorama, los agentes de la propiedad insisten en la necesidad de aumentar el número de viviendas disponibles: "Cualquier aspecto que dé lugar a un incremento, tanto para alquiler como para venta, será favorable para la dinámica del mercado". "Si no hay un tirón de la obra nueva, es prácticamente imposible que haya más oferta", ha avisado el vicepresidente de Coapiv.

En cifras, según el informe del primer trimestre de 2026, se han registrado 10.185 operaciones de compraventas de viviendas en la provincia de Valencia, con un descenso trimestral del 2,7% y un incremento interanual del 0,9%. Esta cifra se sitúa próxima a niveles máximos alcanzados desde 2007.

Durante el último año se han realizado 40.925 compraventas en la provincia con un ascenso interanual del 3,4%, alcanzando de nuevo máximos históricos desde 2008. Estos datos representan el 37,9% del total de las operaciones de compraventas en la Comunitat Valenciana.

LAS COMPRAVENTAS BAJAN UN 16,5% EN UN AÑO EN VALÈNCIA

La actividad inmobiliaria relativa en la provincia de Valencia durante el último año ha sido de 14,59 compraventas por cada mil habitantes, cuando de media se suelen realizar unas 10-11 por cada mil personas al año.

En la ciudad de València, con una realidad "muy distinta" a la del resto de la provincia, se han alcanzado 2.185 compraventas con un descenso trimestral del 13,4% y con una bajada del 16,5% respecto al mismo trimestre del año pasado, completando las 9.172 compraventas interanuales (-7,5%). Estas cifras anuales suponen el 8,5% del total de las compraventas de la Comunitat y el 24,2% de la provincia.

Respecto a la demanda extranjera, el 28,2% de las compras de vivienda en la Comunitat durante el último trimestre han correspondido a personas de otros países. En la provincia de Valencia, el peso de compras por extranjeros ha sido del 12,2%. Con estos datos, la Comunitat está "a punto de rebasar a Baleares" como segunda autonomía con mayor demanda de vivienda por parte de extranjeros.

MÁXIMOS HISTÓRICOS EN PRECIO DEL M2 Y DE ALQUILERES

En cuanto a los precios, el coste del metro cuadrado de la vivienda en la provincia ha sido de 1.716 euros/m2, máximo histórico tras registrar un incremento trimestral del 4,1% e interanual del 13%.

En la ciudad de València, el precio medio se ha elevado hasta 2.774 euro/m2, también un nuevo máximo histórico, con un incremento trimestral del 4,2% y acumulando un aumento interanual del 14,2%.

Por su parte, el precio medio del alquiler --"el gran problema del mercado" con unos precios "carísimos"-- ofertado en la provincia es de 1.493 euros con un ascenso anual del 4,3%, y en la ciudad de València de 1.677 euros con un incremento anual similar del 4,3%.

Al cierre del primer trimestre, el mercado de alquiler en la provincia alcanzó una oferta disponible de 4.997 unidades. La ciudad de València registró una oferta de 2.907 viviendas. El número de habitaciones ofertadas en alquiler al cierre de marzo era de 4.481, por encima de las cifras de diciembre (4.414). El 41% se sitúa en el rango de 301 a 400 euros y el 28% en el rango de 401 a 500 euros.

HIPOTECAS SOLO EN LA MITAD DE COMPRAVENTAS

En el ámbito hipotecario, durante el primer trimestre el número de hipotecas sobre vivienda en la provincia ha sido de 27.641, con un incremento interanual del 8,8%. Esto supone un porcentaje de hipotecas respecto a compraventas del 53,3% en la provincia; es decir, se firman hipotecas en poco más de la mitad de las compraventas.

El tipo de interés medio de los nuevos créditos hipotecarios se situó en un 3,06% frente al 3,08% del cuarto trimestre de 2025, su noveno descenso consecutivo. Pese a esta tendencia, la cifra aún queda lejos del mínimo histórico registrado en el primer trimestre de 2022, que fue del 1,98%. Por modalidades, las hipotecas fijas promediaron un 2,99%, mientras las variables subieron ligeramente hasta un 3,22%.

LOS COSTES DE LOS MATERIALES SEGUIRÁN SUBIENDO

Por otro lado, los agentes inmobiliarios prevén que durante el próximo trimestre continúe la subida de los precios de los materiales para vivienda por el encarecimiento del coste de la energía. Es algo que va unido a la falta de mano de obra, que hace que los promotores no puedan "construir al ritmo que desean".