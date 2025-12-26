Agricultura controla un foco de enfermedad de Newcastle en una granja avícola del interior de Valencia

Archivo - Gallinas en gallineros (imagen de archivo) - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha activado el protocolo sanitario ante un foco de enfermedad de Newcastle detectada el día 23 de diciembre de 2025 en una explotación avícola del interior de Valencia.

Según ha informado en un comunicado, en la mañana el 26 diciembre se han detectado otras dos sospechas situadas dentro del mismo perímetro de la zona de restricción y separadas aproximadamente por tres y siete kilómetros del foco inicial.

La actuación se ha desplegado "con inmediatez", ha asegurado la administración, puesto que la primera comunicación se recibió a las 10.30 horas del 23 de diciembre y, "en menos de 24 horas, ya estaban ejecutadas las medidas esenciales de contención, control veterinario, inmovilización preventiva y refuerzo de la vigilancia previstas en el protocolo para proteger al conjunto del sector".

La Conselleria ha remarcado que la enfermedad de Newcastle es altamente contagiosa para las aves, pero no existe riesgo en el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados. "La higiene de la cadena alimentaria y los controles oficiales garantizan la seguridad del consumidor", ha asegurado.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Conforme al procedimiento establecido, la Conselleria ha activado las medidas de contención y vigilancia previstas, incluyendo el control y seguimiento de las explotaciones incluidas en el radio de tres kilómetros y 10 km y de aquellas relacionadas epidemiológicamente, así como la restricción de movimientos y el refuerzo de la vigilancia en el radio de diez kilómetros, ampliado con la aparición de las dos nuevas explotaciones afectadas. Estas actuaciones permiten detectar de forma precoz cualquier incidencia dentro de la zona de control y reducir al máximo el riesgo de propagación.

La confirmación diagnóstica se tramita según el protocolo establecido, siendo imprescindible la confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio en Algete, antes de realizar la notificación oficial.

Durante los días 24 y 25, por el periodo festivo, el laboratorio nacional no operó con su circuito ordinario. La actuación de la Conselleria ha sido en base a los resultados del laboratorio autonómico (UASA) y del Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV), laboratorios acreditados, esto ha permitido actuar con rapidez, al tiempo que ha remitido las muestras correspondientes al laboratorio nacional de referencia para su confirmación oficial conforme al procedimiento establecido.

Así, se está a la espera de que el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio en Algete confirme oficialmente el positivo en la granja donde la Conselleria actuó en 24 horas para atajar la incidencia, pendiente de genotipado.

La Conselleria ha recordado que las explotaciones avícolas de la Comunitat Valenciana operan bajo protocolos de bioseguridad y control veterinario que incluyen higiene, limpieza y desinfección, gestión de residuos y vigilancia sanitaria conforme a los protocolos de sanidad animal, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Junto a las medidas sanitarias, la Conselleria ha prestado apoyo directo a las explotaciones afectadas para reducir el impacto económico y acelerar la recuperación. La Generalitat asume los costes del estudio geológico, la realización de zanjas y las actuaciones necesarias de gestión sanitaria y desinfección del entorno, y mantiene activado el procedimiento de indemnización por los animales muertos o sacrificados tras la comunicación correspondiente, con fondos de la Generalitat y cofinanciación europea y nacional.

La Conselleria trabaja con una hipótesis epidemiológica habitual en este tipo de episodios, vinculada a la posible entrada del virus a través de aves silvestres migratorias, sin perjuicio de la investigación técnica en curso, ha explicado.

"La prioridad es mantener el episodio bajo control, proteger al sector y garantizar la seguridad del consumidor, con seguimiento veterinario continuado hasta la completa normalización de la situación", ha remarcado la Conselleria de Agricultura.