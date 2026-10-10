Agricultura convoca ayudas para consolidar los proyectos empresariales de mujeres en el medio rural

Tractor en una explotación agraria. - ASAJA GRANADA

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) las bases reguladoras de la línea de ayudas dirigida a mujeres que desarrollen proyectos empresariales vinculados al sector agrario y acuícola en el medio rural de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de favorecer su puesta en marcha, su consolidación y su continuidad.

Las ayudas se dirigen a mujeres que desarrollen su actividad empresarial en el sector agrario o acuícola y cuyos proyectos estén vinculados mayoritariamente a municipios incluidos en el ámbito rural establecido en la normativa autonómica, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

También podrán beneficiarse micro y pequeñas empresas en las que las mujeres tengan un papel mayoritario en la toma de decisiones y que desarrollen su actividad en el medio rural. De este modo, la línea contempla tanto proyectos promovidos directamente por mujeres como iniciativas empresariales en las que ellas asumen la dirección y gestión del proyecto.

Los proyectos deberán estar vinculados a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas y encontrarse en una fase inicial de puesta en marcha y consolidación. Las ayudas podrán respaldar gastos necesarios para el establecimiento y la continuidad de la actividad, directamente relacionados con el proyecto empresarial.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran los servicios de asesoramiento y consultoría, los gastos de notaría y registro, las licencias y permisos, así como actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de los recursos, el ahorro energético, la gestión de residuos, el bienestar animal, el uso eficiente del agua y la certificación ambiental.

También podrán recibir apoyo las actuaciones vinculadas a la innovación y la digitalización, como la implantación de sistemas de trazabilidad y gestión, sensores, herramientas digitales, páginas web y sistemas de venta online. Asimismo, se contemplan las cuotas a la Seguridad Social de las mujeres beneficiarias.

Para acceder a las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, las solicitantes deberán acreditar el inicio efectivo de la actividad y presentar un plan de consolidación en el que se recojan la situación del proyecto y las actuaciones realizadas para su puesta en marcha y consolidación.

Asimismo, para obtener una información más detallada sobre estas ayudas, las personas interesadas pueden acceder al apartado específico habilitado en el Portal Agrari de la Generalitat.