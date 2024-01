Agricultura prepara una jornada de trabajo sobre el cultivo del aguacate con productores

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha comenzado los preparativos para la celebración de una jornada de trabajo sobre el cultivo del aguacate, después de la convocatoria de la primera mesa IVIA-Aguacate.

En este encuentro, intervendrán representantes de los productores y los investigadores, que expondrán las líneas de trabajo ya operativas del IVIA y se diseñarán las futuras líneas de investigación en coordinación con las demandas del sector, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La jornada se ha programado para el mes de febrero y servirá como punto de encuentro entre el equipo directivo de la Conselleria y los productores de aguacate en la Comunitat Valenciana dentro del IVIA, que transmitirán directamente sus retos, necesidades y demandas para que la Conselleria desarrolle aquellas líneas más adecuadas de colaboración, trabajo e investigación.

El formato de este encuentro interactivo de trabajo se trasladará próximamente también a otros cultivos para mantener jornadas productivas con otros representantes de productores agroalimentarios valencianos.

En los últimos años, en la Comunitat Valenciana se ha experimentado una expansión importante en la producción de aguacate. Según el Informe del Sector Agrario Valenciano (ISAV), en 2022 había un total de 2.310 hectáreas destinadas a este cultivo, concentrándose la producción en las comarcas de la Marina Baixa (353 hectáreas), la Plana Baixa (312 hectáreas), la Plana Alta (280 hectáreas) y el Camp de Morvedre (276 hectáreas), destacando las localidades de Callosa d'En Sarrià (201 hectáreas), Castellón (196 hectáreas), Almenara, Sagunt y Puçol.

También según el ISAV2022, la superficie de este cultivo se incrementó en 217 hectáreas con respecto a 2021, lo que supone alrededor de un 10%, y 846 hectáreas con respecto a 2020, un aumento del 57%.

La climatología de la Comunitat Valenciana permite el cultivo de un amplio número de variedades de aguacate: Hass, Fuerte, Lamb Hass, Reed, Bacon y Maluma, destacando la variedad tardía Lamb Hass, que supone la mayoritaria.

Esta expansión va unida a su consumo, que también va a más. Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2022 cada habitante de la Comunitat Valenciana consumió en su hogar un total de 1,80 kilos de aguacate, ligeramente por encima de la media española, situada en 1,78 kilos per cápita. En 2021 su consumo se situaba en 1,65 kg per cápita y en 2016 en tan solo 0,75 kilos per cápita.

El cultivo del aguacate necesita un proceso de adaptación a nuestras condiciones climatológicas y edafológicas en donde el conocimiento y la experiencia del IVIA resultan ser factores determinantes.