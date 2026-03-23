Aguado (AVA), "tremendamente preocupado" por los efectos de la guerra tras un encarecimiento del 35% en el abono

Archivo - El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ofrece declaraciones a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, se ha mostrado "tremendamente preocupado" por los efectos de la guerra en Oriente Medio y ha advertido que, en solo 15 días, el precio del abono se ha encarecido hasta un 35%. "No sé si Europa conseguirá librarse pero, si esta guerra se alarga, podremos tener sustos importantes no solo en la agricultora, sino en todos los sectores económicos", ha avisado.

Además, aunque ha valorado positivamente tanto las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno como las que pueda poner en marcha la Generalitat, ha hecho notar que "no dejarán de ser parches porque la guerra se escapa de nuestras manos".

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Aguado ha explicado que el sector agrario todavía está "pagando" las consecuencias de la guerra en Ucrania, con lo que cree que el estallido del conflicto de Irán puede tener "unas consecuencias imprevisibles de inestabilidad".

Según ha expuesto, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio "se ha disparado el precio de los fertilizantes de mala manera", algo que ha relacionado con el hecho de que "el ecologismo radical ha conseguido que haya impuestos medioambientales a todo lo que entra". "Los fertilizantes están a precio de oro. No sé hasta dónde llegaremos, pero estoy muy preocupado", ha manifestado.

En general, durante su intervención ha exigido a los principales partidos españoles que dejen "la política del perro y al gato" para ser capaces de escuchar las reivindicaciones del sector agroalimentario valenciano y de defenderlas en Europa.

Aguado ha tachado de "enemiga" a la presidenta de la Comisión Europea, "doña Ursula" von der Leyen, por acuerdos comerciales como el de Mercosur "sin tener el visto bueno de los sectores económicos". "No cambiemos peces por naranjas o carne hormonada por carne española, eso no puede ser", ha reivindicado.

Respecto a la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura y por las consellerias de Medio Ambiente y Agricultura, al tiempo que ha criticado la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) al considerar que "no ha estado a la altura".

Ha señalado que el Miteco es el departamento responsable de que las parcelas afectadas pasen a ser de dominio público hidráulico. "Espero que este tema se arregle antes de vernos en los juzgados o en manifestaciones por la calle", ha avisado.

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