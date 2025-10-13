Air Nostrum busca en Valencia tripulantes de cabina de pasajeros

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, está inmersa en un nuevo proceso de selección de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) para incorporar a su plantilla, según ha informado la entidad en un comunicado.

Dentro de la gira que están realizando por diversas localidades para tomar contacto con posibles candidatos, responsables de la compañía estarán el lunes, 20 de octubre, en Valencia, para celebrar una jornada de puertas abiertas en la que se ofrecerá una visión interna de la compañía y de las características del trabajo.

Las entrevistas con los candidatos tendrán lugar en el hotel NH Valencia Center, de la capital del Turia, a las 9.30 horas del lunes día 20.

Los interesados en participar en los procesos de selección deberán introducir previamente su currículum vitae (CV) en la web de la compañía y acudir a la entrevista sin esperar invitación.

Los aspirantes tienen que aportar a su llegada al hotel dos fotos de tamaño carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, si fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, dos copias del CV y una certificación de los estudios finalizados.

Quienes superen la entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la posibilidad de realizar un curso específico de mes y medio en el que recibirán la formación con la que conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les permitirán realizar su labor en las diferentes aeronaves de la compañía.