La AIReF prevé que la Generalitat incumpla la regla de gasto en 2026 y 2027 con un crecimiento de hasta un 8,7%

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VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la Comunitat Valenciana incumpla la regla de gasto nacional tanto en 2026 como en 2027, ya que el gasto computable de la Generalitat aumentará un 5,2% en 2026 y un 8,7% en 2027.

Según refleja el 'Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2027 de la Comunitat Valenciana', la AIReF estima que se superarán ampliamente los límites fijados para cada uno de estos ejercicios, del 3,5% y del 4,0%, respectivamente.

El organismo independiente ha estimado que este desvío en el gasto computado llevará a la Comunitat Valenciana a registrar un déficit del 2% del PIB en 2026 y del 1,8% en 2027. Descontando el efecto del gasto extraordinario asociado a las actuaciones por la dana, el déficit autonómico se situaría en el 1,4% en 2026 y en el 1,6% en 2027.

El Consell, en sus líneas presupuestarias, contempla cerrar 2026 con un déficit del 1,3% (0,7% sin DANA) y reducirlo en 2027 al 0,8% (0,3% sin DANA). Además, confía en un cumplimiento de la regla de gasto con un crecimiento del 4% en 2027.

La AIReF ha advertido de que los presupuestos de la Generalitat para 2027 se apoyan en un escenario de recursos superior al estimado por el órgano fiscalizador y en una menor previsión de empleos públicos.

Asimismo, la AIReF estima que los ingresos de la Comunitat Valenciana en 2027, excluidos los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 7 % hasta situarse en el 16 % del PIB. Esta evolución se sustenta principalmente en el crecimiento del 9 % de los recursos del sistema de financiación, impulsado tanto por el aumento de las entregas a cuenta, que no recogen el efecto de las últimas rebajas fiscales adoptadas, como por la liquidación prevista, que crecería un 11 %.

Según el organismo independiente, las cuentas de la Generalitat no recogen adecuadamente el impacto recaudatorio de las rebajas fiscales aprobadas en el IRPF mediante el Decreto 1/2026 y la Ley 5/2026, de 31 de julio.

La AIReF calcula el impacto global de las rebajas fiscales en 600 millones de euros. El efecto recaudatorio acumulado de estas medidas se valora en 641 millones de euros, de los cuales 178 impactarán en la regla de gasto de 2026 por afectar a la recaudación de este año, 390 en la regla de gasto de 2027, y 74 en la de 2028.

UN 6 % MÁS DE GASTOS AUTONÓMICOS EN 2027

Por otro lado, la AIReF prevé que los gastos autonómicos de la Comunitat Valenciana en 2027, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 6 %, hasta situarse en el 17,9 % del PIB. Entre estos, el organismo fiscalizador estima un repunte del 19% en los gastos por intereses para 2027, una carga financiera que irá aumentando de forma continuada hasta situarse cerca del 1,3% del PIB regional al final del periodo proyectado en 2031.

La autoridad fiscal ha puesto el foco en el impacto de los compromisos de incremento de gasto de personal alcanzados con las organizaciones sindicales. En concreto, ha estimado un coste adicional de 235 millones de euros en 2027 destinado a mejoras salariales en educación y justicia y a la implantación de la jornada laboral de 35 horas.

La Generalitat prevé compensar los mayores gastos de personal con ahorros derivados de medidas de optimización del gasto sanitario, que el Consell cuantifica en 185 millones de euros, pero la AIReF señala que "se desconoce el contenido preciso de las actuaciones que incluyen y la justificación de su valoración".

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

Respecto al marco europeo, la AIReF ha calculado que el gasto primario neto de la Comunitat Valenciana registrará un incremento medio del 5,6% entre 2025 y 2028, rebasando significativamente la tasa del 3,4% recogida en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).

En este sentido, la institución ha considerado que el riesgo de desviación de las reglas de gasto nacionales y europeas se mantendrá en la Comunitat Valenciana también durante los ejercicios 2028 y 2029.

La AIReF estima que la Comunitat Valenciana cerrará 2031 con un déficit del 1,6 % del PIB en un escenario de políticas constantes. Los recursos, excluidos los fondos del PRTR, se situarán en torno al 16,4 % del PIB al final del periodo.

DEUDA PÚBLICA

En relación con la deuda pública, la AIReF ha proyectado que el endeudamiento autonómico se mantendrá en niveles muy elevados y se situará en el 40,9% del PIB al cierre de 2026 y ascienda al 41,2% en 2027, condicionado por la financiación de los déficits previstos y las necesidades derivadas de la dana. La Generalitat estima niveles de endeudamiento inferiores para 2026 y 2027. En 2026 y 2027 la ratio de deuda sobre ingresos descenderá, en contraste con la evolución de la ratio de deuda sobre el PIB, que aumentaría durante el mismo periodo.

Según las proyecciones a medio plazo del órgano fiscalizador, la ratio de deuda sobre el PIB no bajará del umbral del 40% al menos hasta el año 2031, momento en que alcanzaría el 41,6%, con una carga financiera por intereses que pasará a suponer cerca del 1,3% del PIB regional.

RECOMENDACIONES

En su anterior informe, la AIReF recomendó a la Generalitat que "adoptara las medidas necesarias para garantizar el cumplimento de la regla de gasto nacional en 2026". Ahora, apunta que la Comunitat Valenciana ha aprobado nuevas medidas de rebaja fiscal y de incremento del gasto de personal "sin que se hayan previsto nuevas medidas de ahorro que compensen su impacto". "En términos netos, estas agravan los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal en 2027".

Así, en su apartado de recomendaciones, la AIReF aconseja al Consell que "evite la adopción de medidas adicionales que supongan mayores incrementos estructurales del gasto primario neto de medidas de ingresos, lo que incluye tanto medidas de carácter permanente de reducción de ingresos como de incrementos de gastos que no cuenten con financiación también de carácter estructural".