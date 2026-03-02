Alaquàs tendrá festivo escolar el 16 de marzo y Paiporta, Carlet, Oliva y Catarroja, el 17

Archivo - Varias niñas vestidas de falleras durante una visita a los talleres de la Ciutat de l'Artista Faller - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha autorizado este lunes la modificación del calendario escolar por la semana de Fallas al Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia) para el próximo lunes 16 de marzo y a los de Paiporta, Carlet, Oliva y Catarroja (Valencia) para el martes 17, informan desde el departamento que dirige Carmen Ortí.

La semana pasada, Educación ya autorizó la modificación del calendario escolar por la semana de Fallas a cuatro poblaciones valencianas más: Alboraia, Sagunto, Almàssera y Benifaió, donde el 16 de marzo será no lectivo.

Esta autorización excepcional la modificación del calendario académico se une a las ya otorgadas por el departamento de Campanar a Alzira, Godella, Alfafar, Utiel, Bonrepòs i Mirambell, El Puig, Aldaia, Picanya, Mislata, Gandia, Burjassot, Xirivella, Paterna, Xàtiva y Torrent.

Educación, a través de la dirección general de Centros Docentes, es quien establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana. Las solicitudes de los municipios son estudiadas una vez se recibe toda la documentación e información pertinente.

La Conselleria ha recibido más de 40 solicitudes de modificación del calendario escolar del curso 2025-2026 para ampliar el número de festivos durante la semana de Fallas. De ellos, 37 municipios han pedido esta medida para el 16 y/o 17 de marzo y otros cuatro para el 18 o 20 de marzo.

Desde Educación recalcaron que se autorizan los cambios cuando se acredita la existencia de una justificación documental "clara y suficiente de la excepcionalidad que motiva la solicitud", haya un informe favorable de la Dirección Territorial e Inspección de Educación y la medida esté avalada por acuerdo del Consejo Escolar Municipal.

Además, se debe adjuntar el informe de la Policía Local u otros organismos competentes que acrediten la existencia de problemas concretos que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa y a la movilidad en la localidad, así como el acta o acuerdo del Consejo Escolar Municipal.

Las solicitudes que no presenten la documentación y justificación indicadas no podrán ser estimadas, al no cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente con el fin de garantizar que las modificaciones del calendario escolar respondan únicamente a criterios de excepcionalidad real y debidamente acreditada, recordaron desde el departamento autonómico.

CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES

Educación también señaló que los Consejos Escolares Municipales son los responsables de fijar y aprobar las fechas de los tres días festivos locales que se aplican a los centros escolares de su municipio en su propuesta presentada al inicio del curso. En la resolución, la Conselleria destacó la excepcionalidad de esta modificación al subrayar que "la presente autorización tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes", subrayan.

La administración educativo informó hace dos semanas que había recibido estas más de 40 peticiones de modificación del calendario lectivo y de que observaba en la documentación recibida durante que un "número significativo" de solicitudes se fundamentan en la resolución dictada para la ciudad de València.