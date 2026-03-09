Alberto Catalá, nuevo presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, se reúne con el Colegio del Arte Mayor de la Seda - AJUNTAMENT

Alberto Catalá ha sido elegido nuevo presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, cargo que fue ratificado el pasado 6 de marzo tras las elecciones celebradas el día de antes. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recibido en el Ayuntamiento tanto al nuevo presidente como a su Junta de Gobierno, en un encuentro celebrado en el marco de las Fallas.

Según ha informado el consistorio, la primera edil ha resaltado "el importante vínculo existente entre la organización dedicada durante siglos a preservar el patrimonio de la industria sedera valenciana y el mundo fallero". "Son dos pilares de la identidad cultural de València", ha afirmado.

El cambio tanto en la Presidencia como en la Junta de Gobierno de la entidad se ha producido tras cuatro años de la anterior dirección. Ahora, forman parte de la dirección Manuel Romero como vicepresidente; Teresa González como secretaria y José María Chiquillo como vicesecretario. Además, contará con José Eduardo Puertes como bibliotecario; Juan Vicente Aznar como tesorero y cinco vocales: Amparo Fabra, Carmen Belén, Elena Herrero e Ignacio Castilla, según ha informado la entidad en un comunicado.

Entre los objetivos que se ha propuesto la nueva Junta de Gobierno está un programa de gestión fundamentado en los orígenes del Gremio Sedero de Valencia, su presente y su futuro; fomentar la labor de docencia del Colegio del Arte Mayor de la Seda "para que no se pierda el conocimiento que el sector sedero necesita" y promover la actividad cultural a través de un amplio calendario expositivo, colaboraciones con otros museos o conferencias.

Además, según expone, se tendrá también "muy en cuenta" la firma de convenios con otros museos e instituciones, con el objetivo de "fortalecer" las alianzas entre ambas partes y el mantenimiento del Colegio del Arte Mayor de la Seda y de sus fondos patrimoniales, textiles y documentales.

La vida de Alberto Catalá ha estado dedicada a la industria sedera en el marco de una familia que, generación tras generación, "han contribuido con su trabajo y esfuerzo a la supervivencia de la sedería valenciana". A la familia Catalá, desde sus inicios, le ha unido "de manera profunda" al Colegio del Arte Mayor de la Seda, al que pertenece durante 57 años como colegial, y en el que ha recibido formación de teoría textil de Eduardo Viedna.

Los orígenes institucionales del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia se sitúan en el último tercio del siglo XV. En ese periodo, la llegada de numerosos artesanos sederos procedentes de Génova impulsó "decisivamente" el desarrollo de la industria sedera valenciana.

Este crecimiento favoreció la creación de la cofradía de San Jerónimo del oficio de velluters, formalizada mediante un documento firmado por alrededor de 50 maestros el 18 de octubre de 1477 ante el notario Bernat San Feliu.

Las primeras ordenanzas de la cofradía fueron aprobadas el 16 de febrero de 1479. Ese mismo año, el rey Fernando II de Aragón las confirmó mediante un privilegio real fechado el 13 de octubre de 1479, otorgando además al oficio la categoría superior de Arte o Art de Velluters.

El edificio que actualmente alberga la sede del Colegio del Arte Mayor de la Seda posee también una larga trayectoria histórica. Fue adquirido en 1494 y, desde entonces, ha sido objeto de diversas reformas y ampliaciones, entre las que destacan las realizadas en 1756 y 1940.

La intervención más reciente y significativa concluyó en 2016 gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero. Esta restauración permitió la creación del Museo de la Seda de Valencia tal como se conoce en la actualidad.