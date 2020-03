¿Por qué los albinos son "los malos" en el cine y la literatura occidental?

VALÈNCIA, (EUROPA PRESS)

El cine, la literatura y las leyendas populares asocian el albinismo con "el mal, la magia, los poderes extrasensoriales y la rareza", según un estudio europeo que repasa los estereotipos y prejuicios que rodean a las personas con albinismo en la cultura occidental, desde 'Moby Dick' a 'El código Da Vinci'.

El proyecto 'Obstacle race: The inclusion of young people with albinism through sports' se celebra este fin de semana en la Universidad CEU Cardenal Herrera de València, con la participación de personas con albinismo de todo el continente.

Los prejuicios y estereotipos en torno a la imagen social del albinismo se analizan esta tarde en una conferencia del director del instituto de investigación Odiseas del CEU-UCH, Josep Solves, detalla la institución académica en un comunicado.

En la sesión, organizada por el Observatorio de la Discapacidad y la Enfermedad para la Accesibilidad Social (Odiseas), participan miembros del proyecto europeo e integrantes de la Asociación para la Ayuda a Personas con Albinismo (ALBA), de la que Solves es miembro.

"Durante los últimos años, hemos tenido noticia de las atrocidades cometidas contra muchas personas con albinismo en algunos países de África. Las personas 'modernas' y 'avanzadas' de Occidente, de los países ricos y blancos del primer mundo, nos hemos sorprendido y escandalizado. Y lo hemos rechazado como algo que, pensamos, es imposible que se produzca entre nosotros", expone el investigador.

Sin embargo, el estudio refleja que cuando se revisa con cierto detalle la imagen social del albinismo construida y difundida en la cultura occidental, se percibe que "está repleta de estereotipos y prejuicios que se han basado en la ignorancia y que, muy probablemente, han tenido como efecto una asociación entre el albinismo y el mal, la magia, los poderes extrasensoriales y la rareza".

ALBINOS ASESINOS EN LIBROS Y PELÍCULAS

Algunos ejemplos que apunta la investigación son 'Moby Dick' (1851), que cuenta la persecución de una ballena asesina que "por supuesto, era albina", o 'El hombre invisible' (1897), que narra las andanzas de un malvado científico que pretende instaurar un reinado del terror utilizando su invisibilidad y que "aunque pocos lo recuerden, era albino".

En una novela más reciente, 'El código Da Vinci' de Dan Brown, el 'malo', el protagonista asesino, también es albino. Todas estas novelas han tenido sus versiones cinematográficas, que "han expandido en todo el mundo una imagen del albinismo nada recomendable", lamenta el experto en el estudio.

El cine también ha dedicado a las personas con albinismo su propia producción en la misma línea, con propuestas como 'El pueblo de los malditos' (1960) la historia de un grupo de malvados niños albinos con poderes telepáticos que siembran el terror en la localidad de Midwich; 'Powder' (1995), sobre un joven con albinismo cuya apariencia y súper poderes produce el miedo y el rechazo de su entorno, o 'Albino farm' (2009) como una angustiosa aventura de cuatro universitarios que se enfrentan a una comunidad con malformaciones genéticas que viven en cuevas y que "casualmente, son personas con albinismo".

Otros personajes "memorables" de este fenómeno que recoge el proyecto europeo son, por ejemplo, los gemelos malvados de 'The Matrix Reloaded' o 'El Albino', uno de los villanos más temibles de la serie 'Banshee'.

ALBINISMO DÍA A DÍA

Contra esta visión negativa, la exposición fotográfica 'Albinismo día a día', de la fotógrafa Ana Yturralde, visibiliza hasta el 7 de abril en el Palacio de Colomina-CEU la diversidad de las personas con albinismo y su lucha contra los estereotipos y prejuicios. Yturralde, especializada en el retrato y las temáticas sociales, colabora estrechamente con ALBA e ilustra los libros que la asociación ha editado desde 2009.

En las instantáneas se aprecia que, frente a la mirada estética que muestra a estas personas a través de su rareza o belleza, su blancura o excepcionalidad, "es una buena idea mostrarlas como realmente son". Sin renunciar a la estética, la mirada de Ana Yturralde apuesta por la diversidad, la fuerza y la decisión de las personas con albinismo.

La muestra gráfica se inauguró por la presidenta de ALBA, Mónica Puerto, y la fotógrafa con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el pasado 29 de febrero. Está organizada con la colaboración de Presidencia de la Generalitat Valenciana.