Alcalde de Almussafes afirma al PSOE que presentará testificales y actas para acreditar que las acusaciones son "falsas"

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, denunciado en el PSOE por acoso sexual y laboral, se ha mostrado este viernes "plenamente tranquilo" tras comparecer ante el CADE, el canal interno del partido que tramita estos casos, y ha anunciado que presentará testificales y actas para acreditar que las acusaciones contra él son "falsas".

Así lo ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que subraya que ha tenido "la oportunidad de comparecer" ante este canal de denuncias interno del partido "tal y como venía solicitando desde hace días", un organismo del que ha subrayado que no se trata de ningún órgano judicial y en el que afirma que ha respondido "a todas las cuestiones de forma clara y precisa".

"Durante la comparecencia me han asegurado que no hay ninguna prueba en mi contra, únicamente el testimonio de la denunciante. Por mi parte, sí que presentaré pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas", ha indicado en el comunicado el alcalde, que fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV pero que se mantiene como primer edil de esta localidad.

Toni González ha pedido que, a partir de ahora, se deje "trabajar al CADE", en cuya "objetividad" asegura que confía "plenamente", y afirma que seguirá "trabajando, en cuerpo y alma y exclusivamente por los vecinos y vecinas de Almussafes".