El alcalde de Cullera dice que cuando le llamó Mazón el 29O creía que "estaba en la emergencia": "No entendí la llamada"

Archivo - Castillo de Cullera afectado por la dana - CULLERA - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cullera (PSPV), Jordi Mayor, ha indicado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que cuando le llamó el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón esa tarde, sobre las 18.30 horas, pensaba que éste estaba "encima de la emergencia". "Luego pensé, ¿Por qué me ha llamado?".

El primer edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. En esta jornada también ha comparecido en el juzgado el alcalde de Benimodo, Francisco Teruel Machi.

El alcalde de Cullera ha concretado que a las 18.28 horas del día de la riada recibió una llamada por WhatsApp del 'expresident' y, aunque no tenía guardado su número de teléfono, lo reconoció por la foto que se mostraba. Ha señalado que no le extrañó al principio esa llamada porque horas antes ya había hablado con Argüeso, quien le pidió información sobre cómo estaba la situación por Cullera.

El primer edil ha indicado que le comentó al exnúmero dos de Pradas que la situación estaba controlada. Sobre las 17 y 18 horas, ha añadido, al ver que el caudal seguía bajando, le envió vídeos a Argüeso para decirle que todo seguía bajo control.

En este sentido, pensaba que Mazón le llamaba Mazón por lo mismo. "Daba por hecho que Mazón estaba con la emergencia y le expliqué lo mismo. Pero él solo me dijo que si necesitaba algo, le llamase", ha reproducido.

"Solo me preguntó, ¿cómo va la cosa? Y yo entendí que era sobre la dana y le repetí la información que le había dado a Argüeso. Se quedó en silencio y luego me dijo que muy bien y que cualquier cosa que necesitara, le dijera", ha expuesto. Cuando luego se enteró de que Mazón ni estaba en el Cecopi, ha dicho que no sabía por qué le había llamado.

Y ha insistido en que pensaba que Mazón estaba "al frente" de la emergencia cuando le llamó, pero cuando finalizó, no, porque no entendía el motivo de la llamada ni sabía desde dónde le había telefoneado.

Ha comentado que él no hizo pública la llamada con el 'expresident' por respeto institucional y ha señalado que lo que no le pareció "ético" fue que Mazón dijera que había llamado a alcaldes para interesarse refiriéndose a esa llamada, cuando a él no le dijo nada sobre la dana, ha enfatizado.

Por otro lado, ha comentado que el día anterior a la dana ya empezaron a adoptar medidas ante las previsiones que recibieron de la aplicación de Inforatge. Suspendieron las clases y cerraron instalaciones deportivas, ha dicho como ejemplos.

"Recuerdo que se hablaba de lluvias históricas", ha dicho, para agregar: "Lo que cae arriba siempre va para abajo y teníamos que estar pendientes". Así, decidieron evacuar zonas, y esto lo hicieron el mismo día 29 ante el SAIH y por sus conversaciones con Miguel Polo, de la Confederación Hidrográfica.

El día de la riada también pudo ver después que habían recibieron un correo oficial, en el Ayuntamiento, en el que se les convocaba a una reunión telemática por la situación 2 de la presa de Forata a las 18.50 horas. Lo comentó con otros alcaldes pero "nadie" ha podido acreditar que esa reunión se celebrase, ha dicho.

EN BENIMODO

En Benimodo, su alcalde ha explicado a la jueza que también el día antes de la dana empezaron a tomar medidas como la suspensión de clases. Ha comentado que actuaron así tras los avisos meteorológicos que recibieron de Inforatge, un servicio contratado por el consistorio desde hacía seis o siete años.

Inforatge, ha concretado, es una agencia meteorológica que informa a los ayuntamientos suscritos del tiempo, y creía recordar que Carlet y Algemesí también lo utilizaban, ha dicho. Ha añadido que no informaron a la población de que subieran a zonas altas porque no se había desbordado el río. Pidieron precaución y que no se saliera del término municipal.

El día 29, ha proseguido, no llovía por la mañana en Benimodo hasta las 14 horas. Se enteró del camionero desaparecido en L'Alcúdia a las 9.20 horas, ha dicho, para agregar que la alcaldesa de Carlet le pidió esa mañana que se trasladara a la localidad porque iban a ir la consellera y el secretario autonómico.

Ha explicado que el encuentro en Carlet duró una media hora o tres cuartos de hora y comentaron cómo estaban subiendo los caudales. Tras la reunión se desplazaron de nuevo al barranco de Benimodo y el cauce se mantenía "estable", ha afirmado. En ese momento Pradas recibió una llamada del alcalde de Utiel pidiendo ayuda, serían sobre las 15.15 horas.

"Pradas dijo que era el alcalde de Utiel, que lo estaban pasando mal y que podía haber ahogamientos", ha reproducido, para indicar que luego se marcharon. A lo largo del resto del día no tuvo más contacto con la exconsellera o Argüeso, ha señalado.

El primer edil ha añadido que la alerta hidrológica no les llegó el día de la riada y tampoco nadie les preguntó por cómo avanzaba la localización del camionero.

Sobre Forata, ha señalado, no recibió comunicación directa y tampoco les informaron de ninguna rotura del canal Júcar-Túria. No tuvo conocimiento de la convocatoria del Cecopi y ha indicado que recibieron el primer ES-Alert a las 20.10 horas y, el segundo, a las 20.57.