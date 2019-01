Alcalde de Planes admite que la 'Plantà del Xop' en 2012 donde murió un joven carecía de plan de seguridad y sanitarios

Publicado 21/01/2019 17:11:45 CET

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad alicantina de Planes, y vicepresidente sexto de la diputación provincial, Francisco Javier Sendra Mengual, ha reconocido en el juicio que se sigue contra él y el que fuera concejal de fiestas de la localidad Vicente Manuel Català, que la celebración de la 'Plantà del Xop' en 2012, durante la cual murió un joven, no contaba ni con un plan de seguridad ni con personal sanitario dado que "nunca había pasado nada".

El Juzgado de lo Penal número 4 de Alicante ha comenzado a juzgar a ambos por los hechos ocurridos el 19 de marzo de 2012, cuando en la plaza, mientras los jóvenes trataban de izar el chopo durante la celebración de la fiesta popular, una de las cuñas resbaló y una de las vigas grandes de madera alcanzó a la víctima mientras la sujetaba y la causó la muerte y provocó una fractura de la tibia a un segundo joven.

"No había ambulancias ni personal de Protección Civil, quizá algún guardia civil pero de paisano; es una tradición ancestral que significa la 'fertilidad de la tierra' y nunca su celebración ha supuesto un mayor peligro como se está haciendo ver hoy aquí", ha resaltado Sendra Mengual, tras afirmar que dicho festejo no se celebra desde el año 2012 por "respeto a la familia".

Según señala el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, la cuña resbaló porque carecía de cuerdas de seguridad o cualquier otro medio de prevención del siniestro. Durante su intervención, Sendra Mengual ha detallado que "nunca hubo ninguna normativa u ordenanza local dispuesta desde el consistorio, dado que eran los propios festeros quienes se encargaban de organizar dicha celebración".

A preguntas del ministerio fiscal, el primer edil ha explicado que el Ayuntamiento "sí que autorizó y fue consciente" del corte de calles y del festejo, pero que se enteró de lo ocurrido "una vez llegó al lugar de los hechos".

El alcalde ha manifestado que se trata de un festejo en el que participan menores y que no se tiene ningún control desde el Ayuntamiento sobre los participantes. "Nunca tuve constancia de la caída de algún chopo en otras localidades y en Planes nunca ha pasado, si alguna vez ha ocurrido han sido 'caídas controladas' por los participantes", ha subrayado.

Asimismo, Catalá ha declarado que los materiales utilizados pasaban una revisión anual por parte de un funcionario de mantenimiento. A su vez, el entonces edil ha confirmado que no existía ni un plan de riesgos ni nada formalizado "por escrito".

"El Ayuntamiento era consciente de esta celebración, me enteré de lo ocurrido por una llamada del alcalde", ha declarado el edil quién ha reconocido que no fue consciente "en ningún momento" de una normativa que regula los festejos públicos porque "nadie les dijo nada".

"Esta celebración no supone ningún peligro porque sino la gente no se pondría debajo del árbol", ha matizado y ha añadido que todos los permisos que daba el consistorio eran "de palabra" y que no hubo ambulancias durante la celebración de la fiesta.

Varios testigos que participaron en este festejo aquella noche junto a la víctima han confirmado que "no había nadie que controlase a las personas que participaban ni las formas de proceder", y que se produjo "un efecto dominó" producido por un chasquido que terminó por causarle la muerte al joven.

"PESABA MUCHO"

Uno de los testigos ha confirmado además que la ambulancia tardó aproximadamente una hora en llegar, y que no era la primera vez que caía "a plomo" un tronco pero que nunca había pasado nada. "No era el tronco más grande ni el más alto pero sí pesaba mucho", ha afirmado un vecino de la localidad.

Por su parte, otro participante y amigo de la familia, ha resaltado por el contrario que desde el principio hubo problemas con ese chopo dado que era muy grande y necesito maquinaria para sacarlo, antes de disponerlo para su traslado, además de que no estaba en buenas condiciones.

"Estábamos muy desgastados y éramos pocos los que participamos, lo levantamos lo mínimo, incluso antes de trasladarlo hubo un accidente con otra persona que pudo perder la mano", ha declarado el testigo.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados un año de cárcel por homicidio por imprudencia grave y 3 meses de prisión por lesiones por imprudencia grave, así como la obligación de indemnizar conjunta y solidariamente junto con la compañía aseguradora a los padres del fallecido en la cantidad de 158.000 euros.

Mientras que para el herido, el fiscal solicita la cantidad de 11.800 euros por los 195 días que requirió para su sanidad y la cantidad de 1.572 euros por las secuelas padecidas. Además, pide la accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por su parte la familia de la víctima solicita una pena de dos años y medio de prisión para cada uno por el delito de homicidio por imprudencia grave.

"FUE UNA DECISIÓN DE ÚLTIMA HORA"

En declaraciones a los medios de comunicación, la madre de la víctima ha señalado que su hijo "no quería ir pero tomó la decisión de acudir debido a las llamadas de un amigo". "Busco justicia, porque mi hijo murió por las faltas de seguridad que había", ha añadido.

"Era la primera vez que mi hijo iba pero desde el Ayuntamiento sabían que había ocurrido otras veces y no había medidas de seguridad", ha recalcado la madre, quien ha criticado al Alcalde por no haberse interesado por la familia desde el ocurrido. "El alcalde solo vino una vez a casa y fue a ofrecernos dinero y trabajo para mi hijo", ha manifestado. "Solo busco justicia".