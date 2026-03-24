El alcalde de Sagunt sobre la Semana Santa: "Es momento de ser valientes y dar un paso hacia la igualdad"

Archivo - El alcalde de Sagunt (Valencia), Darío Moreno, en un desayuno informativo - AYUNTAMIENTO DE SAGUNT - Archivo

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sagunt (Valencia), Darío Moreno, ha manifestado, en relación con el rechazo a la participación de mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, que "tradición e igualdad no solo son compatibles, sino una garantía de futuro". Así, opina que "es el momento para ser valientes y dar un paso adelante hacia la igualdad y la inclusión".

El primer edil ha recordado en un comunicado que "siempre" ha respetado los espacios de decisión propios de una organización autónoma como es la Cofradía de la Purísima Sangre y a lo largo de los años ha mantenido una interlocución "directa" con varios de los portavoces de este colectivo, tanto de mujeres excluidas en su participación como de cofrades que quieren promover la apertura de la Cofradía.

En estas conversaciones, ha dicho, "siempre" han estado de acuerdo en que era "importante" evitar una intervención institucional que contribuyera a una mayor polarización de las posturas. "El protagonismo debían tenerlo mujeres y cofrades de a pie, nadie más", ha subrayado al respecto.

Ahora, dada la envergadura institucional y social que ha alcanzado esta situación, la ciudadanía ha trasladado su preocupación, preguntando cuál es la postura de este Ayuntamiento. En este sentido, desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunt, ha subrayado, reafirman el compromiso "firme" con la igualdad y la no discriminación, "principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y de la convivencia democrática", ha recordado.

"La igualdad entre mujeres y hombres es un principio legal fundamental y un compromiso ético que apela a todas las instituciones, públicas o privadas, por igual. Las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de ser mujeres", opina.

Este posicionamiento, ha aclarado, "no supone un ataque a la tradición, ni a la Cofradía". "Expresamos el máximo respeto hacia el valor religioso y cultural que representa la Semana Santa para nuestra ciudad. Es mucho más que una festividad, es un momento de reflexión que nos invita a ser mejores y a preguntarnos hacia dónde queremos ir como sociedad", ha puntualizado.

Desde este prisma, ha añadido, "tradición e igualdad no solo son compatibles, sino que son garantía de futuro". "La Semana Santa saguntina habla de fe, patrimonio e identidad; la participación plena de la mujer solo acrecentaría la grandeza de los tres elementos. Estamos hablando de un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Es por ello que también rechazamos las voces que nos llaman a actuar desde la venganza".

LIDERAR EL CAMINO

Desde Alcaldía, ha dicho el primer edil, seguirán apoyando el normal desarrollo de los actos de esta Semana Santa saguntina 2026, en concordancia con lo que nos trasladan las y los principales promotores del colectivo por la Semana Santa saguntina inclusiva, "que deben seguir siendo los principales y únicos protagonistas de esta reivindicación".

A su juicio, "deben ser ellos y especialmente ellas, cuyos derechos están en juego, las que lideren el camino, las que marquen los tiempos y los siguientes pasos".

Y ha añadido: "Este punto me lleva a la Mayoralía 2026. La atención mediática y el malestar social generado por esta situación se ha focalizado injustamente en este grupo de jóvenes que tiene la enorme responsabilidad de liderar este año la celebración de esta tradición centenaria. Ellos son los máximos representantes de la fiesta este 2026, pero no han jugado ningún papel especial en el proceso de votación extraordinaria de la Cofradía".

Por este motivo, ha matizado: "Condenamos cualquier señalamiento que no contribuye a la resolución del conflicto ni refleja la complejidad del mismo. Queremos reconocer que la Mayoralía ha realizado un gran trabajo por elevar nuestra fiesta y aportar su grano de arena hacia la excelencia. Solo puedo decirles que cuentan con todo nuestro apoyo para poder vivir esta Semana Santa 2026 de la mejor forma posible".

Así, ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso para que, en cumplimiento del marco legal actual, la Cofradía lleve a cabo los cambios necesarios. "De la forma que se considere oportuna, con las salvaguardas que garanticen la buena gestión y el devenir de una de nuestras tradiciones más queridas, pero permitiendo el derecho de cualquier persona católica a la participación en la misma", ha puntualizado.

En consecuencia, desde Alcaldía reiteran su "compromiso" con los principios de igualdad y no discriminación recogidos en el ordenamiento jurídico, "que han de verse reflejados también en todas las celebraciones de carácter público"; e instan a todas las partes a trabajar de forma conjunta para preservar el reconocimiento y el prestigio de la Semana Santa saguntina como referente cultural y turístico.

Así mismo, piden a las entidades involucradas que abran un espacio de diálogo constructivo para garantizar una representación inclusiva en todos los ámbitos de la festividad. "Sagunt ha demostrado durante cientos de años su capacidad de evolucionar sin perder sus raíces. A lo largo de la historia, nuestras tradiciones y manifestaciones culturales han estado sujetas a cambios que han permitido perpetuarlas en el tiempo sin perder su esencia. Este es el momento para ser valientes y dar un paso adelante hacia la igualdad y la inclusión", ha reclamado.