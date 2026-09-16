El alcalde de Tuéjar exige prevención: "Esto tiene que cambiar, ir a la base y sacar madera de los montes"

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad valenciana de Tuéjar, Carlos Tarazón, ha cuestionado hoy a "quien gobierna por qué no se destinan suficientes recursos a gestión forestal" y ha exigido más inversión en prevención: "Esto tiene que cambiar, dejarse de tonterías e ir a la base del problema, hay que sacar madera de los montes para que no vuelva a ocurrir".

Tarazón, en declaraciones a los medios, ha puesto el foco en "por qué ha crecido tan rápido el incendio" declarado en la tarde de ayer, que ha arrasado hasta el momento cerca de 900 hectáreas. "Porque hay tanta masa forestal en el monte", ha replicado.

"Lo importante es que no hay suficientes medios para prevenir los incendios y nos estamos gastando millones de euros en apagar los incendios todos los años, quién está ganando con la extinción de incendios, por qué se destina tanto cuando lo que se debería estar es invirtiendo en prevención de incendios, en infraestructuras, en sacar madera del monte", ha reivindicado.

"Pero para eso hace falta decisiones políticas. Los ayuntamientos hacemos lo que podemos, pero no llegamos. Los ayuntamientos forestales somos municipios pequeños, de los que apenas no tenemos medios. Llegamos hasta donde llegamos y llegamos a una mierda. Es que no llegamos a nada. Pero se tienen que tomar decisiones a otro nivel. Que se entienda que Valencia es más allá de la costa. Más allá de la V30 también hay Valencia", ha clamado Tarazón que ha recalcado que le trasladará esta exigencia al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ha desplazado al Puesta de Mando Avanzado (PMA).

En ese sentido, ha evidenciado: "No podemos intervenir sobre que haya un incendio, incendios van a haber siempre, los seguirán habiendo; no podemos intervenir sobre el viento; no podemos intervenir sobre la orografía, es la que tenemos, pero sí podemos intervenir sobre la carga forestal que tienen nuestros montes, que están abandonados, ahí sí que podemos intervenir".

Así, ha subrayado que si no hubiera habido tanta masa forestal Tuéjar "se hubieran incendiado, vale, pero (el fuego) no hubiera avanzado tan rápido, no hubiera sido tan virulento, que abres la ventana de casa y los ves todo negro. No es los árboles que se han quemado. Esto te mata". En esta línea, ha advertido de que en las zonas que no ha ardido "seguirá creciendo la biomasa en vez de sacarla y calentarnos con ella en invierno" y "volverán los incendios en verano".

"HAY QUE INVERTIR EN QUIEN NOS CUIDA" "¿De verdad eso es el país que queremos? Hace falta invertir en gente que nos cuida. Hay dos bomberos heridos que no habrán estado nunca en este pueblo y se han jugado la vida por cuidar nuestros montes, por cuidarnos a todos, porque los montes nos cuidan a todos", les ha agradecido.

"Esa gente sí que son héroes. No es héroe a quien encumbramos como héroes. Héroes son quienes nos cuidan cada día, muchas veces con salarios y con condiciones de mierda", ha criticado. Por ello, ha insistido: "esto tiene que cambiar".

Por otra pare, ha señalado que los evacuados del cámping ya han podido regresar, pero que las personas desalojadas de diseminados dentro del perímetro --unas 25 según Delegación de Gobierno-- "seguramente volverán a pasar la noche fuera". No obstante, ha destacado que "no hay previsión de más desalojos".