La alcaldesa de Torrent reafirma su "compromiso" con un gobierno municipal "estable, eficiente y leal"

Desde Vox solicitan a Alonso del Real la devolución de su acta de concejal y reclama a Folgado su cese "inmediato"

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, ha reafirmado su "compromiso" con un gobierno municipal "estable, eficiente y leal al mandato ciudadano" después de conocer que el hasta ahora portavoz de Vox en el consistorio del municipio y primer teniente de alcalde, Guillermo Alonso, ha formalizado este lunes en el pleno del Ayuntamiento su paso al grupo de no adscritos, tras abandonar la formación de Santiago Abascal, hecho que deja en minoría el gobierno municipal presidido por la 'popular' Folgado. PP y Vox sumaban hasta entonces 13 votos, frente a los 12 de los grupos de izquierda.

Así, la primera edil, "con el firme objetivo de garantizar la estabilidad institucional", ha reafirmado "con rotundidad" su "compromiso inquebrantable" con el pacto de gobierno firmado con el grupo municipal de Vox el pasado 16 de junio de 2023, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Este acuerdo, suscrito con el aval expreso de las direcciones de ambos partidos, ha sido el pilar sobre el que se ha asentado un gobierno cohesionado y productivo, cuyas acciones están orientadas a cumplir fielmente el mandato democrático que la ciudadanía expresó en las urnas. Un pacto vigente, firme y legítimo", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que "todo lo que se firma está para cumplirse" y ha recalcado que el pacto "sigue plenamente vigente, desde la primera letra hasta la última". "Seríamos irresponsables y desleales si traicionáramos este acuerdo, no solo con nuestros socios, sino sobre todo con los ciudadanos", ha añadido.

A su juicio, el pacto "ha permitido a todos los concejales del equipo de gobierno --incluidos los cuatro representantes de Vox-- ejercer sus funciones con plena autonomía, lo que ha facilitado una gestión eficiente y consensuada".

La alcaldesa ha agradecido "expresamente" el "trabajo y compromiso" de los concejales de Vox, y ha destacado "el esfuerzo conjunto y el rigor con el que se ha trabajado durante casi dos años".

"Se han producido grandes avances y cambios para Torrent que los vecinos ya notan", ha subrayado, al tiempo que ha puesto en valor "la eficaz gestión durante la reciente catástrofe provocada por la dana como ejemplo de unidad y responsabilidad política".

La primera edil ha destacado que "frente a movimientos políticos que han llevado a Torrent a aparecer en medios por razones ajenas a las preocupaciones reales de la ciudadanía, el gobierno local sigue funcionando con normalidad y eficiencia".

"DAÑAR IMAGEN"

Asimismo, ha lamentado que "se intente enturbiar el esfuerzo colectivo" y ha denunciado que "este tipo de actos solo contribuyen a dañar la imagen y el desarrollo de la ciudad." "El mensaje que los ciudadanos enviaron fue claro: querían un gobierno serio, responsable y centrado en resolver sus problemas. Y eso es exactamente lo que seguimos ofreciendo", ha afirmado.

La alcaldesa también ha mostrado su apoyo "explícito" a los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Torrent, "cuyo compromiso, profesionalidad y dedicación son garantía del buen funcionamiento de esta administración".

"El mensaje del equipo de gobierno es claro: se mantiene firme en la defensa de la estabilidad política y del cumplimiento íntegro del programa de gobierno. Esta continuidad no solo responde a una cuestión de principios, sino también a la necesidad de asegurar un entorno estable y fiable para los inversores, empresas y agentes sociales interesados en el crecimiento económico de Torrent", ha manifestado Folgado, quien ha añadido que "la inestabilidad política genera incertidumbre, y eso no beneficia a nadie".

A su parecer, "casi dos años después de las elecciones municipales, el balance de la gestión municipal es altamente positivo". "A pesar de las dificultades, el ritmo de trabajo se ha mantenido con ilusión, responsabilidad y entrega total", ha indicado.

"No tengo tiempo ni ganas para pensar en otra cosa que no sea trabajar por Torrent. Estoy aquí para liderar el cambio, y lo seguiré haciendo con coherencia y responsabilidad", ha subrayado.

Igualmente, ha remarcado que "considera que los vecinos merecen representantes que les escuchen, que actúen con rigor y que estén presentes para resolver sus problemas". "Seguiré liderando el cambio. Nos queda mucho por hacer, y lo haremos como hasta ahora: con trabajo, ilusión, y escuchando a nuestros vecinos", ha concluido.

CESE "INMEDIATO"

Por su parte, el grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Torrent ha solicitado a Alonso del Real la devolución de su acta de concejal y ha reclamado a Folgado su cese "inmediato" del equipo de gobierno y la retirada de todas las competencias delegadas que aún ostenta.

Desde la formación consideran que esta ruptura "no responde a un conflicto ideológico ni a diferencias políticas reales, sino a una estrategia basada en el cálculo personal y la ambición individual", han indicado en un comunicado.

"Alonso del Real fue elegido bajo las siglas de Vox, con un programa y un compromiso colectivo que ahora ha abandonado. Si ya no representa ese proyecto, lo coherente es que devuelva el acta y no prolongue una situación que solo genera confusión y desgaste institucional", han afirmado desde el grupo municipal.

A su parecer, este "giro político" es "improvisado y oportunista" y apuntan a "una estrategia premeditada para instalar el caos y generar presión interna en el gobierno local".

Por ello, Vox ha exigido al hasta ahora portavoz "que sea ejemplo de la transparencia que él mismo proclama". "El propio Alonso del Real defendía en octubre de 2024 la necesidad de auditorías internas para garantizar la transparencia en la gestión municipal", han manifestado.

"A la vista de su comportamiento actual, lo lógico sería que esa exigencia de transparencia se la aplicara a sí mismo. Su actuación es el ejemplo de lo que no debe ocurrir en una administración seria: usar las instituciones como plataforma de promoción personal", han subrayado.

Por todo ello, Vox ha reiterado que "no gobernará con tránsfugas ni legitimará decisiones individuales que atentan contra la confianza de los ciudadanos". "No vamos a consentir que se utilicen las actas de concejal como moneda de cambio ni que se distorsione la voluntad de los votantes. La política no puede convertirse en un espacio de chantaje ni de maniobras al margen de los compromisos adquiridos", han subrayado.

La formación ha agradecido la "confianza" de sus votantes y vecinos: "Nos debemos a quienes nos dieron su apoyo en las urnas. Nuestra misión es seguir adelante con nuestras propuestas, nuestro programa y nuestros valores. Vox tiene mucho que aportar a esta gran ciudad, y lo vamos a seguir haciendo con convicción, firmeza y responsabilidad".