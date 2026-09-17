Aldaia destaca el funcionamiento de su plan de choque de la Saleta y urge a tener "el conjunto de medidas"

Imagen de Aldaia (Valencia). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad valenciana de Aldaia, Guillermo Luján, ha señalado que el episodio de fuertes lluvias que azotó en la tarde del miércoles parte de la provincia de Valencia ha permitido comprobar el efecto del Plan de choque municipal para adecuar el barranco de la Saleta a su paso por el casco urbano evitando que el agua desborde en ese punto.

"Este plan de choque ha permitido que no desborde el agua a la zona urbana en este episodio, pero necesitamos el conjunto de medidas para tener la tranquilidad máxima y poder estar tranquilos en nuestro municipio en episodios de tormentas".

Así lo ha recalcado el primer edil en declaraciones a Europa Press TV en las que ha reconocido que ha sido "una noche complicada de alertas y recuerdos de momentos difíciles de la dana". "Pero ayer lo que pudimos comprobar es el efecto de este plan de choque que hemos implementado en Aldaia, que tiene el objetivo de que el agua no se desborde y que no afecte a la zona urbana", ha subrayado.

Así, ha detallado que "la canalización del barranco de a la Saleta a la zona urbana lo que permite es, bajando la cota 1,40 y haciéndolo en pendiente desde el principio del final, que el agua que llegó ayer se canalizó por todo el barranco y evitara, que es el objetivo, el desborde de la zona urbana".

"Como el objetivo fundamental es tener la producción máxima, esta obra más la obra subterránea del barranco de la Saleta que está en licitación por el Gobierno de España, más las actuaciones aguas arriba, con el conjunto de actuaciones podremos tener la tranquilidad de que no tengamos episodios importantes", ha agregado.

Luján ha comentado que no ha habido "grandes afectaciones" en Aldaia más allá de algunas plantas bajas, aunque ha resaltado que es "importante poner encima de la mesa un elemento de la necesidad de la coordinación de la emergencia, especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de los colegios".

"Llevamos muchos años y estos días reivindicando también que es importante que haya una dirección única en el que se marquen criterios para los municipios. Los episodios son supramunicipales, no llueve solo en Aldaia ni los alumnos ni los profesores son todos de aquí, por lo que pedimos que haya una dirección conjunta para que haya una coherencia, demos una respuesta adecuada y la ciudadanía vea que hay un sistema controlado y dirigido", ha argumentado.

DIRECCIÓN "ÚNICA"

En esta línea, ha dicho que les han anunciado "hace 24 horas en una reunión de policías locales con el 112 que, a priori, hay una actualización prevista del plan de emergencias e insistimos en que era importante que estuviera esa premisa, que la dirección de la emergencia, especialmente la movilidad de los colegios, tiene que ser única desde el 112".

Preguntado por el envío del Es-alert, ha comentado que llegó, "cuando teníamos la canalización del barranco de la Saleta urbana, cuando estaba minorando el nivel y lo que nos provocó es una preocupación y un desconocimiento de si podía venir una avalancha o una nueva inundación". "Por tanto, nos llegó con preocupación y sin saber exactamente a qué afectación tenía en nuestra zona, ha puntualizado.

El alcalde ha reconocido que el sonido del mensaje de alerta a los móviles en un pueblo que sufrió la barrancada de 2024 causa "pánico y terror".

"Es un mensaje que te conmueve, te deja absolutamente en pánico porque en los municipios dana, y yo hablo de Aldaia, han fallecido gente; está en el recuerdo, va a estar siempre, y por tanto es tremendo y terrorífico esos momentos, y te da una incertidumbre que en ese momento es difícil de describir", ha relatado.

Por tanto, ha reivindicado que, "dentro de lo posible, se coordinen las agencias encargadas de dirigir la emergencia para que tengamos un horizonte de tranquilidad".