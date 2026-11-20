Alejandro Astola - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 20 Nov. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival 2027 suma a su programación a Alejandro Astola, que actuará el próximo domingo 1 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón con su gira 'Mi guitarra y yo 2.0', según ha informado la organización en un comunicado.

Con más de veinte años de trayectoria musical, Alejandro Astola, conocido por su paso por Fondo Flamenco, inicia una nueva etapa en solitario en la que el flamenco sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Con una propuesta íntima y personal, en la que la guitarra y la voz son protagonistas, el artista ha conectado con el público a través de canciones como 'Mi Primavera', 'Corazón de Cristal' o 'Dónde vas?', que acumulan millones de reproducciones.

El festival habilitará 200 entradas a un precio especial de 25 euros, exclusivas para quienes se registren previamente en la web del festival (www.somfestival.es). La venta privada comenzará el martes 1 de diciembre a las 12.00 horas, mientras que la venta general se abrirá el jueves 3 de diciembre, también a las 12.00 horas.

SOM Festival 2027 ya cuenta con dos artistas confirmados en su programación, cuyas entradas están a la venta: El Barrio, que actuará el 17 de julio, y Los Secretos, que llegarán al festival el 30 de julio. A lo largo de los próximos meses, el ciclo continuará desvelando nuevos nombres que completarán la programación de esta séptima edición.

El festival se celebrará en los meses de julio y agosto en el Real Club Náutico de Castellón. SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Global Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.