Archivo - El cantante Alejandro Sanz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha indicado este viernes que el cantante Alejandro Sanz regresará este próximo verano a la ciudad, concretamente el 23 de julio, dentro de su gira '¿Y ahora qué más?'.

El artista se incorpora, así, a Poniente Live, el ciclo de conciertos que se realizarán durante el verano de 2027 en el recinto SkyFest de Benidorm, han detallado fuentes municipales en un comunicado.

El de Benidorm es uno de los 12 conciertos que Sanz ofrecerá en verano en España en una gira que empezará en junio en Canarias y que se extenderá hasta finales de julio. Su anterior paso por Benidorm fue el 14 de julio de 2022. Entonces, como ahora, la de Benidorm fue una de las pocas paradas de la gira veraniega nacional del artista.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha señalado que "es una excelente" noticia que el artista "haya querido contar una vez más con Benidorm, señal de que aquí se ha sentido siempre arropado, querido y a gusto sobre el escenario". "Y estamos convencidos de que así volverá a ser el próximo 23 de julio", ha apostillado.

Con esta confirmación, Poniente Live sigue sumando nombres a su programación de 2027, en la que ya figuran El Barrio, Antoñito Molina y Los Pecos, según han recordado desde el Ayuntamiento.