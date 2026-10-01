El ES-Alert vuelve a sonar en la Comunitat ante la alerta roja por lluvias

Mensaje del ES-Alert - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ES-Alert ha vuelto a sonar este jueves en los teléfonos móviles de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana ante la alerta roja por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia.

En concreto, según se indica en el mensaje, ante la activación de alertas meteorológicas de nivel rojo por lluvias en el interior norte y litorales de Castellón y litorales de Valencia, "existe una situación de peligro extraordinario".

Y recuerda que, tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de las 14 horas comenzarán los avisos de nivel naranja y la activación de nivel rojo a partir de las 18 horas.

"Permanezcan atentos, eviten desplazamientos, aléjense de cauces y barrancos, respeten los cortes de tráfico y, si aumenta el nivel de agua, accedan a plantas superiores. Más consejos: www.112cv.gva.es. En caso de emergencia llamen al 112", incluye el ES-Alert.