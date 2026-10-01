Llorca pide "muchísima precaución" ante la alerta por lluvias y seguir los consejos de las autoridades

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "muchísima precaución" a la ciudadanía ante la alerta roja por lluvias activada este jueves por la tarde en todo el litoral e interior norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Además, Llorca ha instado a los valencianos a seguir las instrucciones y consejos de las autoridades y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Según ha explicado al inicio de la presentación de la campaña del 9 d'Octubre, la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) ha comunicado que el aviso se elevará a naranja a partir de las 14 horas y a rojo a partir de las seis de la tarde. Por tanto, ha llamado a la precaución de las personas que estén en las zonas afectadas por la alerta.

"Pido a todo el mundo mucha precaución, que siga las instrucciones y la información que estén dando los canales oficiales y que se mantengan siempre informados y sigan los consejos de las autoridades", ha subrayado.

Previamente, el ES-Alert ha vuelto a sonar este jueves en los teléfonos móviles de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana ante la alerta roja por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia.

En concreto, según se indica en el mensaje, ante la activación de alertas meteorológicas de nivel rojo por lluvias en el interior norte y litorales de Castellón y litorales de Valencia, "existe una situación de peligro extraordinario".

"Permanezcan atentos, eviten desplazamientos, aléjense de cauces y barrancos, respeten los cortes de tráfico y, si aumenta el nivel de agua, accedan a plantas superiores. Más consejos: www.112cv.gva.es. En caso de emergencia llamen al 112", incluye el ES-Alert.