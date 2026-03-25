Alerta amarilla por vientos en el litoral sur y naranja en el norte de Castellón por vientos de hasta 120 km/h

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VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel amarillo por vientos en el litoral sur de Castellón y naranja en el interior norte y litoral norte de la provincia, donde podrían incluso alcanzar rachas de hasta 120 km/h a últimas horas de este miércoles o primeras horas del jueves.

Aemet prevé que desde las 15.00 horas de hoy y hasta las 8.00 de mañana soplen rachas de viento que puede alcanzar los 70 km/h en el litoral sur de Castellón, a los 90 en el litoral norte y a los 100 km/h en el interior norte.

Ante esta situación, toda la provincia de Castellón está hoy en riesgo extremo por incendios forestales, por lo que está prohibido hacer fuego incluso en zonas habilitadas como paelleros y barbacoas, según advierte el Centro de Coordinación de Emergencias.