Alerta amarilla este viernes en el litoral de Valencia: temperaturas propias de mitad de julio con máximas de 36°C

Archivo - Una mujer moja los pies a la orilla de la playa de la Malvarrosa. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha decretado alerta nivel amarillo por temperaturas máximas en el litoral norte y sur de Valencia para este viernes. El episodio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, comenzará mañana a las 14 horas.

El organismo estatal avisa de que aunque desde hace doce días se está viviendo un "prolongado y anómalo" episodio, con temperaturas típicas de mitad de junio, mañana va a ser el día más cálido, "con temperaturas equivalentes a un día normal de mitad de julio", y más de 36°C en zonas bajas del prelitoral de Valencia.

Las máximas, que ya eran muy altas, van a ascender entre hoy y mañana. Las temperaturas nocturnas, que hasta ahora estaban en valores próximos a los normales de final de mayo, también van a ascender, con mínimas que no bajarán de 20°C en el litoral.

El Mediterráneo occidental llega a tener temperaturas superficiales que en amplias zonas supera en 3-4°C a los valores normales de final de mayo. A corto plazo, esta anomalía puede adelantar el periodo en el que se inician las noches tropicales.

A final de abril también se registró el máximo histórico de temperatura superficial del agua del mar de ese mes en la boya de València. Los registros actuales no tienen precedentes desde, al menos, 1940 a esta alturas del año, señala Aemet.