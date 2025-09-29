La alerta roja por lluvias deja cuatro vuelos cancelados en el Aeropuerto de Valencia

Archivo - Aeropuerto de Valencia en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alerta roja por lluvias ha provocado la cancelación de cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia para la jornada de este lunes, según han informado fuentes de Aena.

En concreto, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07.30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22.35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.

El tráfico aéreo está condicionado por la evolución de la situación meteorológica. Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas