La Alianza por la Defensa y la Seguridad contará con una inversión inicial de 100 millones y se reunirá antes de agosto

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (2i), durante la presentación de la Alianza Valenciana por la Seguridad y Defensa, a 2 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad contará con una inversión inicial de 100 millones de euros y celebrará su primera reunión "antes de agosto" para trazar su hoja de ruta. Esta alianza nace con la vocación de coordinar la acción de la Generalitat, empresas, cámaras de comercio, universidades, institutos tecnológicos y el tejido productivo valenciano para aprovechar las oportunidades que ofrecen los programas nacionales y europeos en este ámbito.

Todo ello, con el propósito de favorecer las capacidades industriales en inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas autónomos y comunicaciones avanzadas, entre otras.

Así se ha puesto de manifiesto en el acto de presentación de la misma, celebrado este jueves en el Palau de Les Arts, donde el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el objetivo es que las empresas valencianas sean "pioneras" en este ámbito. Esta alianza estará integrada por los consellers de Presidencia, Industria, Emergencias y Educación, y por la parte privada las Cámaras de Comercio, la CEV, Redit y las universidades.

Llorca ha avanzado una inversión de 100 millones de euros para impulsar una actuación "transversal" en el marco del Plan Estratégico de la Industria de la Defensa de la Comunitat Valenciana que posicione a la región "en el mapa europeo en este campo". El jefe del Consell ha puesto en valor que esta iniciativa constituye "una ambiciosa política de desarrollo económico, innovación y transformación industrial para todo nuestro territorio".

Durante su intervención, ha asegurado que la Comunitat Valenciana "puede asumir un papel de liderazgo en esta industria" y para ello "no necesitamos construir de cero porque la base ya está". Además, se ha referido al talento, el conocimiento, las capacidades tecnológicas y las empresas "para atraer miles de millones de financiación europea para proyectos de defensa y seguridad".

Por otro lado, Pérez Llorca ha anunciado que València organizará "por primera vez" la Feria Internacional de la Industria Auxiliar de la Defensa 2027, un evento apoyado por la Generalitat. Un evento que, según ha resaltado, "contribuirá a reforzar nuestra visibilidad, permitirá a las empresas valencianas conectar con industrias de todo el mundo y potenciará nuestro posicionamiento como polo industrial y tecnológico en un sector estratégico".

El jefe del Consell ha subrayado que el actual contexto internacional, marcado por "nuevas amenazas como los ciberataques, la desinformación o la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica europea, ha convertido la seguridad y la defensa en un pilar estratégico para el desarrollo económico de los territorios".

En este sentido, ha hecho referencia a iniciativas como APOLO, que agrupa a empresas tractoras comprometidas con la innovación dual y la soberanía tecnológica, y Redit Defensa, que aporta capacidades avanzadas en inteligencia artificial, robótica, simulación, nuevos materiales, energía y ciberseguridad.

Y ha destacado que sectores como la automoción, la industria manufacturera, las telecomunicaciones, las tecnologías digitales o los materiales avanzados constituyen "una sólida base sobre la que desarrollar nuevas oportunidades industriales vinculadas a la defensa".