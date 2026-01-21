Archivo - Imagen de archivo de The Ocean Race en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alicante acogerá en 2027 la salida de la etapa "más larga de la historia" de The Ocean Race rumbo a Auckland. Este recorrido de 14.000 millas náuticas marcará el tono del considerado "mayor desafío por equipos del deporte".

A menos de un año del inicio de esta cita, considerada "la principal competición mundial de vela oceánica con tripulación completa", este miércoles se ha confirmado una primera etapa "récord" que llevará a las tripulaciones a recorrer "medio planeta".

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, en el que ha apuntado que el 17 de enero de 2027 "los mejores regatistas del mundo" partirán desde la ciudad "para afrontar una primera etapa sin precedentes" que los llevará a las antípodas hasta Auckland (Nueva Zelanda). "Se trata de la etapa inaugural más larga en los 53 años de historia de The Ocean Race", recalca.

El alcalde alicantino, Luis Barcala, ha afirmado que la ciudad "espera ya con los brazos abiertos la que será la sexta salida consecutiva de la regata oceánica más dura y exigente del mundo" y que este año se da, además, "el aliciente añadido de la etapa inaugural más larga en los 53 años de historia de la prueba" entre la capital provincial y Auckland.

"The Ocean Race está estrechamente ligada a Alicante desde 2008 y nos reporta una gran proyección y posicionamiento internacional, además de un considerable rédito económico", ha añadido el primer edil, quien también ha resaltado "el compromiso social y educativo con la salud de los océanos y la protección del mar" que desarrolla esta regata, "considerada la competición por equipos más dura en el mundo del deporte".

Según recalca el consistorio, la edición de 2027 contará con "una espectacular ruta global, con cuatro puertos de escala y el recorrido completo que se confirmará en los próximos meses". La regata empezará en Alicante Puerto de Salida de la vuelta al mundo a vela el 17 de enero de 2027. La ciudad mediterránea y sede mundial de The Ocean Race será escenario del inicio de la regata oceánica "más dura del mundo" por sexta edición consecutiva.

"Es muy emocionante pensar que la flota zarpará de Alicante para iniciar esta extraordinaria aventura que dará la vuelta al mundo", ha subrayado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, quien ha añadido que "Alicante y la Comunitat Valenciana" están "inmensamente orgullosas de ser la sede de The Ocean Race desde hace casi 20 años y la ciudad que más veces ha acogido la salida".

Y ha apuntado: "Como Puerto de Salida de esta etapa colosal, Alicante y la Comunitat Valenciana se convertirán en un excepcional punto de encuentro en materia de innovación y tendremos la oportunidad de mostrar nuestra herencia marítima y nuestra vocación internacional. Al mismo tiempo, acoger The Ocean Race refleja nuestro profundo compromiso con la salud del océano y la educación, inspirando a las nuevas generaciones a comprender, respetar y proteger el mar que nos conecta a todos".

"CIMA DE LA VELA OCEÁNICA PROFESIONAL"

Por su parte, el presidente de la regata, Richard Brisiusl, ha indicado que "desde hace más de 50 años, The Ocean Race representa la cima de la vela oceánica profesional" y ha puntualizado que "la edición de 2027 vuelve a elevar el listón con un recorrido que desafiará incluso a los mejores regatistas". "La etapa inicial hasta Auckland que sale de Alicante es una declaración de intenciones: esto es vela oceánica en su forma más extrema y más emocionante", recalca.

De otro lado, Boris Herrmann, patrón del Team Malizia, considera que esta "es una forma increíble de comenzar The Ocean Race" con "una etapa épica" que "lleva a dar media vuelta al mundo, desde Alicante hasta Auckland".

"Esto es lo que nos apasiona a los regatistas: pasar tiempo en el mar, competir contra rivales de primer nivel y afrontar grandes desafíos. Aquí es donde aprendes sobre ti mismo y sobre tus compañeros de equipo, y donde se forjan vínculos que duran toda la vida", ha remarcado.

"REGRESO A AUCKLAND, CIUDAD DE LAS VELAS"

Según los promotores del evento, las tripulaciones deberán rendir "al máximo" desde el primer día, con una etapa inicial récord desde Alicante hasta Auckland (Nueva Zelanda), que llevará a los equipos hacia el sur por el Atlántico, alrededor del Cabo de Buena Esperanza, a través del Océano Austral y hasta el Pacífico. "Esta etapa entre Alicante y Auckland va a ser increíble", ha precisado Kojiro Shiraishi, patrón del equipo japonés DMG MORI Sailing Team.

Esta será la duodécima vez que la regata haga escala en la Ciudad de las Velas y desde Auckland los barcos regresarán a Itajaí (Brasil), una de las ciudades anfitrionas "más entusiastas", que vuelve a formar parte de la ruta, para celebrar The Ocean Race "con la vibrante comunidad náutica de Sudamérica".

Próximamente, se anunciarán escalas en Estados Unidos y Europa, antes de que la flota regrese al Mediterráneo, atraviese el Canal de Suez y afronte un 'sprint' final hacia Amaala, en el mar Rojo, "para un desenlace histórico en un espectacular nuevo destino".

El Ayuntamiento recalca que "The Ocean Race se ha ganado su reputación como la competición más intensa y exigente del deporte" y que "a bordo de los barcos oceánicos más rápidos y con foils del mundo", la clase Imoca, "los equipos afrontan semanas en el mar, navegando por las aguas más diversas y desafiantes del planeta, desde las calmas lentas del ecuador al viento brutal y las olas gigantes del océano Austral".

Y añade que "exige que todos los equipos incluyan al menos una mujer a bordo en todo momento, reforzando el compromiso de la regata con la competición mixta al más alto nivel del deporte". Además, ha continuado, "los avances tecnológicos permitirán que los reporteros a bordo de cada barco mantengan una conexión constante con la sede de la regata en Alicante y con los aficionados de todo el mundo".

El sistema OnboardLive, que se estrenó en fase beta durante The Ocean Race Europe el pasado verano, "garantizará que los fans puedan seguir más acción en tiempo real que nunca, incluido todo lo que ocurra entre bastidores", resalta.

"COMPETIR CON PROPÓSITO"

Según los promotores, "la edición de 2027 reforzará el liderazgo de The Ocean Race en sostenibilidad a través de su programa Racing for the Ocean-Competir con propósito". "Mientras los equipos dan la vuelta al mundo, los regatistas se convierten en poderosos defensores de la salud del océano y de nuestra relación con el mar. Este programa integra ciencia oceánica de vanguardia, educación y acción en todos los aspectos de la regata", subrayan.

"Los equipos llevan a bordo equipos científicos para recopilar datos clave sobre las condiciones del océano, los microplásticos y el impacto del cambio climático en algunas de las aguas más remotas del planeta. Estos datos contribuyen a investigaciones esenciales que ayudan a los científicos a comprender y proteger mejor nuestro mar. Además, The Ocean Race impulsa la educación oceánica global con uno de los mayores programas educativos sobre el océano en cualquier evento deportivo", han concluido.