Alicante afronta el final de las obras para la apertura del Museo Internacional de Exposiciones Temporales - ERNESTO CAPARRÓS/AYTO

ALICANTE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El final de las obras de la antigua Casa de la Misericordia de Alicante, en el complejo de Las Cigarreras, acerca la apertura del Museo Internacional de Exposiciones Temporales y supone "un revulsivo" para el proyecto Alicante Nuevo Centro, un futuro eje cultural y social comprendido entre Las Cigarreras, la Plaza de Toros y el auditorio ADDA.

El buque insignia de este edificio será el Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras, que abrirá al público previsiblemente en el último trimestre de este año. Constará de 1.600 metros cuadrados con cinco salas expositivas en las que se podrá disfrutar de una exposición cada seis meses dentro de la antigua Casa de la Misericordia.

Las exposiciones de las que se podrán disfrutar son del tipo de la colección de la Casa de Alba, de maestros del impresionismo o de la moda como Balenciaga, de pintores como Sorolla o Marc Chagall, avanza el consistorio.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que "el resultado de la rehabilitación es impresionante y supone un antes y un después para la ciudad, especialmente para los barrios de Carolinas y Campoamor, que ven desaparecer barreras urbanísticas y van a comprobar cómo se dinamiza toda la zona aumentando las oportunidades y la calidad de vida de los vecinos".

El primer edil ha visitado el complejo con los responsables de la obra, la UTE Ramón Esteve Arquitectos y la empresa Orthem, así como los concejales de Urbanismo, Antonio Peral; Cultura, Nayma Beldjilali, y Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Luis Morata.

Los trabajos recuperan 6.305 metros cuadrados para espacios culturales, sociales, así como de empleo y nuevas tecnologías, entre otros, con una inversión de 12 millones de euros. Suponen la culminación de la fase 1 del complejo de Las Cigarreras que estaba dividido en dos subfases. También conecta a través de una pasarela exterior con la parte del centro cultural que lleva más tiempo en uso y que acoge la Casa de la Música, la Caja Negra y la Caja Blanca.

NUEVO REFUGIO ANTIAÉREO

Además de restaurar el edificio histórico, las obras han sacado a la luz un nuevo refugio antiaéreo, parte de una fuente del claustro norte, la antigua calzada a la fábrica, un pavimento de losas de piedra y varios elementos estructurales como arcos o bóvedas que se han recuperado e integrado en la actuación, al igual que la escalera de la antigua fábrica de tabacos, vigas y el techo artesonado de madera de la última planta.

El edificio de la Antigua Casa de Misericordia data de 1740 y se construyó con fines asistenciales, hospitalarios y carcelarios, incluyendo un edificio religioso. Posteriormente pasó a propiedad del Estado, que la destino a usos industriales como Fábrica de Tabaco ya en 1801. Sufrió diversas ampliaciones y reformas hasta la extinción de su uso industrial, tras lo que se incorporó al patrimonio municipal con diversos usos culturales y administrativos.

La rehabilitación y puesta en valor del conjunto se ha programado por fases: la primera abarca el conjunto edificatorio más antiguo, con más de 6.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y organizados alrededor de dos claustros y un patio posterior.