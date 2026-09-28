Alicante aprobará este martes licitar las obras para rehabilitar las torres del Ayuntamiento

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante prevé aprobar este martes licitar las obras para reparar y consolidar las torres de la Casa Consistorial, con el fin de rehabilitarlas de forma "completa". El presupuesto es de 468.430 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses.

Las dos torres están protegidas por mallas tras las actuaciones de emergencia que se realizaron como consecuencia de los desprendimientos que hubo en octubre de 2024. El edificio consistorial es de estilo barroco y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), han detallado fuentes municipales en un comunicado.

El proyecto de intervención para reparar y consolidar las torres, de Salmerón y Landmann Arquitectura, se ejecutará con el préstamo que el Ayuntamiento adjudicó a mediados de este mes a Caja Rural Granada y que prevé la inversión de siete millones en la ciudad.

Desde el consistorio han señalado que "las obras de rehabilitación consisten principalmente en la reconstrucción y/o estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres, la reconstrucción de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa de la torre este, la reconstrucción y estabilización estructural de las balaustradas y pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos, en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro".

También se llevará a cabo "la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta del nivel de los balcones y de la cubierta superior de las torres y la inclusión de una escalera de acceso para el mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios".

Con esta actuación, según ha destacado el equipo de gobierno, "se garantizará la estabilidad de aquellos elementos deteriorados en las torres que puedan suponer un riesgo, así como el mantenimiento y conservación del resto".