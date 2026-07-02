Alicante da "48 o 72 horas" a los okupas de las antiguas harineras de Benalúa para irse

Antiguas harineras de Benalúa, en la ciudad de Alicante - ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE DEL MAR

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha señalado este jueves que los okupas de las harineras de Benalúa Sur tienen "48 o 72 horas" para irse de estas antiguas instalaciones.

Así lo ha manifestado el edil a preguntas de la prensa tras la presentación de nuevos vehículos patrulla para la Policía Local. Al acto ha acudido también el alcalde Luis Barcala, que no ha atendido a los medios de comunicación.

De esta forma, Calero ha apuntado que "no" tenían "información de este tema" hasta que, a primera hora de la mañana, han mandado a una dotación policial, que ha hecho una requisa en la zona y ha comprobado que había un par de personas.

A las personas encontradas en estas harineras, según el concejal, se les ha dicho que tienen que abandonar el espacio, si bien se les ha dado un plazo para que "no se vayan inmediatamente", sino en "48 o 72 horas".

En este sentido, Calero ha aseverado que "se tomarán las medidas para cerrarla en condiciones" y ha subrayado que Infraestructuras ha dicho que "tapiará las puertas" hasta que se tome "la decisión de qué uso se le va a dar a ese inmueble".