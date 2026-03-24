Alicante homenajea a Emilio Varela y a Óscar Esplá cuando se cumplen el 75 y 50 aniversario de su fallecimiento - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alicante rinde homenaje este 2026 al pintor Emilio Varela y al músico Óscar Esplá cuando se cumplen 75 y 50 años de su fallecimiento con una serie de actividades que han comenzado este martes con un acto en la Explanada, ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado "el nivel artístico y la destacada trayectoria de ambos alicantinos ilustres que queremos recordar y acercar a las nuevas generaciones mediante conciertos, conferencias y talleres a lo largo del año".

Además, la edil ha recordado la "relación de amistad y admiración mutua que unió a Varela y Esplá, que formaron parte de la época dorada de la intelectualidad alicantina junto con Gabriel Miró, Heliodoro Guillén o Germán Bernácer". "Como alicantinos es un orgullo y un deber recordar su figura y su obra en ambos casos", ha afirmado la responsable de Cultura.

Familiares de Varela y representantes de la cultura local han asistido al acto de reconocimiento que se ha celebrado en la Explanada junto a la estatua del pintor y con el cuarteto de saxofones "Ars Musicandum" del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá interpretando piezas del compositor.

Emilio Varela, considerado como "un artista muy local pero de alcance universal" e Hijo Predilecto de Alicante, fue discípulo de Sorolla y de Lorenzo Casanova. Pintor prolífico fue autor de paisajes alicantinos, de la ciudad y de la huerta, y también de numerosos autorretratos y bodegones. Su obra es figurativa con influencias del impresionismo que fue evolucionando hacia el realismo mágico al final de su carrera.

Óscar Esplá fue compositor, director de orquesta, pianista y profesor de música además de filósofo e intelectual. Además de sus composiciones de música de cámara, conciertos, ópera y ballet y composiciones vocales, fue el encargado de revisar y adaptar el drama sacro del Misteri de Elche. Ambos fallecieron casualmente el mismo día, un 6 de enero, pero con 25 años de diferencia.

La Concejalía de Cultura ha programado las siguientes actividades para recordar a dos de los más destacados artistas alicantinos del siglo XX. El 27 marzo a las 18.30 horas se celebrará la conferencia 'Emilio Varela Isabel. Lugares y paisajes en su pintura', de Santiago Varela, en el MACA. Del 6 de abril al 24 de mayo, la Exposición 'Testimonio documental de Óscar Esplá y Emilio Varela', en el Archivo Municipal.

El 22 de mayo a las 19.30 horas, será turno de la Música de Cámara interpretada por profesores y alumnos del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá bajo el título 'Óscar Esplá en el recuerdo' en la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras. El 4 de octubre a las 11 horas, Taller infantil 'Jugando a pintar como Varela' en la Sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado.

El 16 de octubre a las 18.30 horas, Conferencia 'Visión crítica sobre Emilio Varela¡, a cargo de Eduardo Lastres en el MACA. Y 13 de noviembre a las 11 horas, el Concierto matinal 'La huella sonora de Óscar Esplá: 50 años de su legado' de la Banda Municipal de Música en el Centro Cultural Las Cigarreras.

Por último, el 20 de noviembre a las 20 horas será turno del Coro del Conservatorio Superior de Música, donde Óscar Esplá rinde un homenaje al 'Universo Vocal de Óscar Esplá' en el monasterio de la Santa Faz, donde está enterrado.