Alicante inaugura el Campamento de Carteras Reales y agota la venta 'online' de sillas para la Cabalgata

Campamento Real - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha inaugurado este viernes en la plaza de Gabriel Miró el Campamento de las Carteras Reales, que permanecerá abierto hasta el 4 de enero. Además, la venta en línea de las sillas para la Cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero se ha agotado en 45 minutos tras haberse activado.

El programa navideño de este viernes se completa a partir de las 19.30 horas con la San Silvestre solidaria por las calles del centro de la ciudad, que, según el alcalde de Alicante, Luis Barcala, mantiene el objetivo de disfrutar de "una Navidad a lo grande".

La Cabalgata de los Reyes Magos cuenta este año con 1.700 sillas más que en las anteriores ediciones. El cortejo real saldrá desde la avenida de la Estación, a la altura del Palacio Provincial, en lugar de partir desde la plaza de los Luceros, ha indicado la administración local en un comunicado.

Las localidades se han puesto a la venta en línea a las 10.00 horas y presencialmente en las taquillas de la Plaza de Toros, con un total de 8.000 sillas que se instalarán en el recorrido de la cabalgata y un 60 por ciento vendido vía 'online'.

Por otro lado, los preparativos han contado con la apertura del Campamento de las Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró, que este año incorpora la novedad de pictogramas descriptivos para hacerlo "más inclusivo". A la inauguración ha asistido un grupo de menores y monitores de la asociación de padres de niños con autismo.

El primer edil ha resaltado que el campamento está pensado "para los más pequeños, para que traigan sus cartas y peticiones a los Reyes Magos en este precioso entorno de la plaza de Gabriel Miró, que se ha consolidado como un punto de encuentro con la ilusión y la noche mágica de los niños alicantinos".

Barcala también ha señalado que la Navidad avanza en Alicante "con muchísima gente, a pesar del frío y la lluvia, que no han causado prácticamente ningún incidente relevante", y ha subrayado la "apuesta" del Ayuntamiento para atender la "creciente" demanda de sillas para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos.

CARTERAS REALES

Como prólogo de la cita del 5 de enero, las Carteras Reales protagonizarán su cabalgata en la tarde del día 4, a las 18.00 horas, desde la plaza de España hasta la nueva plaza peatonal de la confluencia entre la Rambla de Méndez Núñez y la Explanada.

En esta edición, las Carteras de Melchor, Gaspar y Baltasar son, respectivamente, la periodista radiofónica Luz Sigüenza, la creadora de contenido 'online' Elena Vidal y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (Aodi), Paloma Arroyo.