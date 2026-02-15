Alicante mantiene este lunes el cierre de veladores y parques ante la alerta amarilla por vientos - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante mantiene este lunes la orden de retirada de veladores y terrazas de la vía pública y de cierre de los parques y jardines, zonas de arbolado monumental y del Castillo de Santa Bárbara ante la situación de alerta amarilla por vientos que pueden alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene esta previsión, al menos, hasta las 6.00 horas del martes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha vuelto a convocar este domingo por la tarde al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para analizar la evolución meteorológica y prolongar otras medidas ya vigentes como la apertura del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) hasta el martes y el cierre del circo instalado en la avenida del Doctor Rico y de la actividad de hinchables en el barrio de Rabasa, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Por su parte, los colegios iniciarán la semana con clases, aunque el Cecopal ha remitido un comunicado a todos los centros en el que se recomienda la restricción "al máximo" de las actividades previstas en los patios y en las zonas exteriores, así como la retirada de carteles y lonas u otros elementos colocados en los vallados para evitar el 'efecto vela' con el viento. Del mismo modo, la Policía Local reforzará su presencia en los centros educativos durante los horarios de entrada y salida.

El volumen de incidencias ha bajado "considerablemente" durante el domingo y tanto la Policía Local como el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han realizado una treintena de intervenciones por la caída de ramas y algún árbol y el desprendimiento de objetos como toldos, señales y carteles, que no han causado daños personales, ha apuntado el consistorio.