Alicante ofrece exposiciones sobre "los materiales y la palabra" y la "función social" del arte

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante ha inaugurado este viernes la exposición del artista cubano Dagoberto Rodríguez titulada 'Arquitecturas de la voz', donde convierte lo cotidiano en signo, con "especial atención a los materiales y la palabra". La muestra se podrá ver hasta el próximo 22 de febrero y se suma a 'Huellas de singularidad', del asturiano Luis Fega, y que se puede ver desde el pasado viernes.

El que fuera uno de los fundadores del colectivo Los Carpinteros en 1992, con quienes "redefinió los límites entre arte, arquitectura y diseño durante más de dos décadas", muestra tres series en Alicante, según ha subrayado el ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

Así, en 'Gimnasio de pensamiento' presenta una "gran jaula de 'crossfit' como una gran biblioteca con los nombres de los autores que han acompañado al artista a lo largo de su vida", como García Lorca, Hannah Arendt y Dostoyevski.

De otro lado, en 'Palabra y Cuba' el artista despliega una investigación "estética y conceptual" en torno a la palabra "como materia viva, como vehículo de memoria, identidad y resistencia", al tiempo que "capta el pulso del lenguaje callejero cubano y lo traslada al ámbito del arte contemporáneo".

Finalmente, en 'Suiza' indaga, "entre el arte y la artesanía popular y rememorando la tradición doméstica", el mobiliario confeccionado con la cuerda conocida coloquialmente como suiza.

Para el consistorio, en un tiempo de "aceleración y ruido", la obra de Rodríguez invita "a parar y a entender que pensar también es un acto físico" y "que toda forma de resistencia política, estética, afectiva comienza por la atención".

MUESTRA DE LUIS FEGA

Por otro lado, el ayuntamiento ha indicado que Luis Fega, en 'Huellas de singularidad', reflexiona sobre la función social del arte y que está comisariada por Eduardo Lastres. Además, ha subrayado que el asturiano está considerado como "uno de los más importantes artistas contemporáneos de su generación".

Así, ha apuntado que la pintura de Fega ha sido representada por galerías como Juana Mordó, Edurne, Cornión, May Moré y Puxagallery, entre otras, y ha estado en exposiciones de "relevancia nacional e internacional" como el VI Salón de los 16 y Líricos de Fin de Siglo, en el Museo Español de Arte Contemporáneo; Espacio Pintado, en las salas de Conde Duque, o el proyecto Meridiano de Greenwich, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid y expuesto en Londres, Cardiff y Durham.