Alicante promociona la gastronomía de Alicante en las terceras jornadas de 'La millor tapeta del món' - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante (Cerca) promociona las tapas de la gastronomía alicantina con las terceras jornadas de 'La millor tapeta del món', los días 15, 16, 17, 22 y 23 de septiembre.

La iniciativa está enmarcada dentro de Alicante Capital Española de la Gastronomía, en la que "los mejores cocineros de la provincia" ofrecen degustaciones y 'showcooking' abiertos al público a partir de las 11.00 horas, con el objetivo de "dar a conocer las tapas alicantinas como seña de identidad internacional, con la fusión de tradición, producto local de calidad e innovación".

Este lunes ha tenido lugar la inauguración del evento culinario, en la que ha participado la concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, y la presidenta de Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Valera, según ha informado la administración local en un comunicado.

Por su parte, López ha agradecido "la implicación del sector hostelero, de Apeha y del Patronato" y ha resaltado que las jornadas "son una plataforma para dar a conocer las tapas de Alicante con los mejores cocineros que representan la excelencia de su gastronomía".

En la misma línea, la edil ha manifestado que los cocineros "han sabido innovar respetando y promocionando el producto alicantino" y ha aseverado que "cada vez que se realizan estas jornadas, en las que se divulgan los restaurantes de la provincia, son un éxito".

Valera también ha agradecido al Patronato Costa Blanca que "permita elaborar estas jornadas", al Ayuntamiento de Alicante que "deja las cocinas del Cerca para realizar todas las tapas de la provincia" y al público que ha asistido este lunes porque "sin ellos esta iniciativa no tendría sentido".

Por otro lado, Mancebo ha señalado que "estas jornadas son un clásico que se ha consolidado, un proyecto que ayuda a vertebrar una grandísima gastronomía y que muestra un poco de la riqueza de la provincia detrás de estas recetas. "Seguro que acabaremos haciendo una publicación de 'la millor tapeta'", ha concluido.

TURISMO GASTRONÓMICO

Con este evento también se pretende "potenciar el turismo gastronómico de la Costa Blanca". Las jornadas culinarias se han iniciado este lunes con el Restaurante Finca de Santa Luzia de San Joan d'Alacant que ha cocinado un "mini canelón de carrillada guisada, boletus y foie".

En este sentido, López ha destacado que estos eventos "promocionan la cocina alicantina y logran posicionar a la provincia a nivel internacional demostrando el peso que tiene el turismo gastronómico", que se ha convertido en "uno de los motores económicos más importantes de la ciudad".

El programa tiene previsto cocinar este martes con el Restaurante Alfonso Mira de Aspe (Alicante) el "'panettone' de Raúl Asencio con mantequilla ahumada, anchoa y huevas de arenque", además de un "'panettone' con helado".

Asimismo, este miércoles será el turno del Restaurante Cassana, que elaborará "albóndigas con bacalao y pericana y salsa del chef", mientras que el próximo lunes está previsto que el chef del Restaurante Paco Baile cocine un "canelón de berenjena con setas y foie".

El día 23 finalizarán las jornadas con el Restaurante La Mar de Bien y su "croqueta de pollo campero con torrezno de piel crujiente y su jugo, sobre paté de higaditos".

Todas las tapas se degustarán al finalizar la jornada por el público que decida acudir a las instalaciones del Cerca, situado en los bajos del Mercado Central.