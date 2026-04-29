El alicantino atacado por un tiburón expresa sus ganas de regresar a España: "No hay nada más valioso que volver a casa"

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Maldivas. - Carola Frentzen/dpa - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El turista alicantino que sufrió la amputación de una pierna tras ser mordido por un tiburón en Maldivas muestra sus "ganas de volver a España" y "de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar" a los suyos "como si el tiempo se hubiera detenido". "No hay nada más valioso que volver a casa".

El suceso se produjo el pasado 11 de abril, cuando el joven, de 31 años, pasaba la luna de miel con su esposa, de Castellón. Durante una excursión acuática en la que ambos participaban, el varón fue atacado por el escualo, que le causó daños de gravedad en una de sus extremidades.

En una publicación compartida en Instagram al cumplirse su primer mes de casados, la pareja valenciana expresa sus ganas de regresar a España. "Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto, apenas un mes después de pronunciarnos aquellas palabras ante Dios y ante las personas más importantes de nuestras vidas", subraya el matrimonio, que bromea: "Empezamos fuerte, ¿no?".

El 11 de abril, recuerdan, se enfrentaron posiblemente al episodio "más cruel y salvaje" de sus vidas. "Pero ni un solo momento dejamos de confiar en que aquello sería solo una piedra en el camino; que pasara lo que pasara encontraríamos la manera de salir adelante. Y lo hicimos", aseveran.

Los jóvenes, que contrajeron matrimonio el pasado 28 de marzo, ponen de relieve que "hay momentos que te cambian para siempre" y abundan: "Momentos en los que entiendes lo frágil que es la vida, pero también la fuerza que uno puede llegar a sacar cuando todo parece derrumbarse".

"Si algo tengo claro después de todo ello, es que no había mejor persona con quien atravesar dicha tormenta", asegura el hombre, que trabaja en la actualidad como ginecólogo en el Hospital Doctor Balmis de Alicante.

"ME TRAJERON DE VUELTA"

En esta línea, afirma: "Todas las manos que se unieron, todos los mensajes y cada oración que se hizo por mí, estoy seguro de que llegaron de forma exprés del cielo y, de alguna manera, me trajeron de vuelta".

Y agrega: "Qué ganas de volver a España, de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestro como el tiempo se hubiera detenido".

El turista alicantino, que todavía sigue hospitalizado en Maldivas, reconoce que, "después de todo, uno entiende que no hay nada más valioso que volver a casa y sentir el amor de quienes nos soltaron".