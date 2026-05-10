Allice Kellen y Joana Marcús confirman las predicciones y logran colas de récord en la Fira del Llibre de València

Varias personas durante la inauguración de la 61ª edición de la Fira del Llibre de Valencia en los Jardines del Real / Viveros, a 30 de abril de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Allice Kellen y Joana Marcús han confirmado las predicciones y logrado colas de récord este domingo en la Fira del Llibre de València, con algunas de sus fans esperando desde las seis de la mañana para conseguir sitio. Kellen ha presentado 'El club del olvido' y Marcús, 'Los ecos de Jude'

El director de la Fira, Pau Pertegaz, en un comunicado, se ha mostrado "muy satisfecho de cómo ha ido esta edición" y ha valorado la "muy buena acogida por parte de los expositores, con un 10% más, y también por parte del público, que ha venido masivamente".

"Las ventas han ido muy bien. Si no hemos superado los récords de otros años ha sido simplemente porque ha llovido tres días clave, y eso afecta mucho a un evento como el nuestro, que es al aire libre, claro. Pero aún así, satisfacción", ha expuesto. "Es pronto para hablar de cifras concretas, pero creo que hemos superado el millón de euros de facturación del año pasado", ha añadido.

Además, Pertegaz ha destacado "lo diverso" de los títulos que han detectado como los más vendidos: "Hay de todo y es difícil señalar uno solo como el más vendido. En castellano podríamos destacar 'Plomo', de José Luis Sastre, o 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral, que justo lo presenta hoy aquí, o 'La lonja de la seda', de Juan Antonio Ferrándiz, un autor valenciano con un protagonista tan monumental como la Lonja de València".

Los libros en valenciano también han funcionado "bien", sobre todo los diferentes títulos que hablan de La Fúmiga, que tiene un cómico y un ensayo sobre la historia del conjunto. Otro libro destacado en valenciano ha sido 'Punt d'Aranya', de Nerea Pallares.

TIRÓN DE VENTAS Y DE ACOGIDA

También ha sido "muy llamativo" el tirón de ventas y de acogida de público que han conseguido con sus visitas los escritores internacionales invitados por la Fira, Leïla Slimani y Zülfü Livaneli. Además, la dirección ha detectado "una nueva narrativa de una generación más joven, que ya venían destacando durante el año y que se ha visto que están funcionando muy bien, como la propia Nerea Pallares, Lucía Solla o Natalia Moreno, que presenta aquí 'Madonna no nació en Wisconsin" y que también ha funcionado muy bien'".

Tanto Joana como Allice se han mostrado "muy agradecidas" a sus fans por su fidelidad y un "sobrepasadas" por su capacidad de convocatoria. "Es muy emocionante viajar a una ciudad que igual no has pisado en tres o cuatro años y de repente encontrarte toda esta gente esperando para una firma tuya", ha exclamado Marcús.

"La verdad es que siempre es una feria muy agradecida y se disfruta mucho por el entorno de los jardines tan bonitos, pero también da un poco de vértigo, la verdad, pero sobre todo se recibe con agradecimiento y con mucha ilusión", ha añadido Kellen.

Paralelamente, el "éxito de ventas" ha acompañado a la gallega Lucía Solla Sobral con su 'Comerás flores': "Quien se acerque a mi libro se va a encontrar una historia de duelo y de las expectativas que genera el amor romántico frente a la realidad". Y Natalia Moreno ha presentado 'Madonna no nació en Wisconsin', un libro con una historia intergeneracional con una protagonista dos voces, entra la niña que fue y la mujer que es hoy, con macarrismo y humor.

EXMINISTRAS

Otros autores que han presentado este domingo han sido la dupla de exministras Elena Valenciano y Soraya Rodríguez, con su 'Después del minuto de silencio', sobre el silencio mediático alrededor de la violencia de género, y Emma Zafón, con 'La mare', ha hablado sobre "lo que ocurre en una casa cuando la matriarca de una casa tiene un accidente y ya no puede ejercer su función tradicional de cuidados, intentando abordarlo con todo el humor posible".

Finalmente César Rendueles ha presentado y firmado 'Redes vacías', sobre el creciente fetichismo tecnológico y las posibilidades y amenazas políticas del nuevo entorno digital.