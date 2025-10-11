Almassora (Castellón) corta pasos inferiores y caminos y cancela actos de las fiestas patronales por las lluvias

CASTELLÓ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almassora ha anunciado la cancelación de actos al aire libre de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser, que estaba previsto que se celebraran este sábado, y ha cortado al tráfico el paso inferior de Benafelí, así como numerosos caminos, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos.

Así lo ha decidido el consistorio en el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), convocado debido a la alerta naranja declarada para este sábado en la localidad, a causa de las intensas precipitaciones que se están registrando, según ha indicado el gobierno local en un comunicado.

En cuanto al programa de fiestas previsto para este sábado, el consistorio ha anulado la actuación del Mesón del Vino, la cena del tombet de bou y la orquesta Invictus; mantiene la discomóvil del recinto de fiestas y acordará posteriormente si hay festejos taurinos; mientras que las actividades infantiles se celebrarán si no llueve.

Además, el Cecopal ha decidido cerrar el paso inferior de Benafelí, el camino Els Clots, el Camí Fondo, el paso de la Cosa, el camino Real de Borriol, la Rambla de la Viuda, el acceso a la Vía Verde por la depuradora y el paseo marítimo, entre el camino Benafelí hasta la calle Les Faroles.

Asimismo, también ha acordado cerrar el parque Botànic Calduch y el parque de educación vial; evitar el acceso a la plaza Víctimas del Terrorismo y a la zona verde de Darremur; cerrar las instalaciones deportivas municipales al aire libre; y cancelar la celebración del Día del Pilar, tras la decisión tomada por la Guardia Civil, organizadores del acto.

La alcaldesa, María Tormo, que ha presidido el Cecopal, junto a otros miembros del equipo de gobierno, de la Policía Local, de la Guardia Civil y técnicos municipales, ha resaltado que la prevención "es crucial para garantizar la seguridad ciudadana que siempre será lo primero a tener en cuenta en las decisiones que tomamos, aunque estas sean complicadas, porque sabemos que estamos en fiestas, pero estamos en alerta naranja y las lluvias son persistentes".

El consistorio ha informado que, entre los incidentes registrados a causa de las lluvias, destaca la caída de un pino de grandes dimensiones en el camino La Mar, donde han trabajado los bomberos para su retirada, así como problemas de inundaciones localizados en la zona de la playa, al no poder evacuar todo el agua acumulada.

En este sentido, ha precisado que los bomberos se encuentran achicando agua en estos puntos y "se está intentado abrir otra vía de canalización del agua de manera urgente al mar para reducir el nivel".

El Ayuntamiento de Almassora ha rogado a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios, no estacione los vehículos en zonas inundables y se mantenga informada a través de los cauces institucionales oficiales.