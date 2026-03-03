Alto Palancia desafía al mal tiempo con una "apoteósica" mascletà de 190 kilos de pólvora: "Ha salido redonda"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia Alto Palancia ha plantado cara al cielo nublado de este martes en València y a la amenaza de lluvia con una "apoteósica" 'mascletà', la tercera del calendario fallero de 2026, en la que ha disparado hasta 190,33 kilos de pólvora en 405 segundos. El público ha respondido y ha llenado la plaza del Ayuntamiento a pesar del mal tiempo.

"Hoy he venido con todo lo que tengo, con una 'mascletà' apoteósica que ha salido redonda. Ya no se le puede pedir más", ha manifestado el pirotécnico Paco Sancho de la firma de Altura (Castellón) fundada en 2024.

Con un disparo que ha ensordecido la plaza y la ha llenado de humo, Sancho se ha resarcido de la 'mascletà' de su debut en la 'catedral de la pólvora' del año pasado, cuando tuvieron que cancelar varios elementos del espectáculo por el mal tiempo. En esta ocasión, aunque ha chispeado levemente antes de la 'mascletà', el disparo ha salido como estaba previsto.

Tras ser ovacionado tanto al acabar la 'mascletà' como al subir al balcón del Ayuntamiento de València, desde donde ha recibido aplausos y vítores de la gente congregada en la plaza, el pirotécnico ha dedicado el disparo a sus compañeros y a los trabajadores de Alto Palancia porque "sin ellos no podría montar esta 'mascletà' y dispararla". "El equipo de pirotecnia de Alto Palancia siempre va a venir conmigo", ha manifestado a la prensa.

"DE LOCOS"

"Es una locura lo que hemos hecho aquí, esto es de locos. Ser pirotécnico requiere una mente muy, muy, muy loca muy loca. Que no se pierda, por favor, y que haya pirotécnicos siempre", ha reivindicado.

Respecto a si se ha quitado la 'espinita' de su disparo del año pasado, Sancho ha comentado que ha estado pendiente "hasta el último segundo" porque "se había puesto a chispear a la una y media y ha vuelto a parar". "Me he dicho: madre mía del señor, que ya empezamos como el año pasado", ha confesado, y ha celebrado que todo haya salido como pensaba.

Bajo el nombre 'Pura intensidad', Alto Palancia ha disparado 190,33 kilos de material pirotécnico reglamentado durante más de seis minutos, aproximadamente. Una 'mascletà' pensada como una experiencia sensorial completa para el público, que ha quedado encantado gracias al ensordecedor terremoto final de casi un minuto de duración.

Las falleras mayores de València 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, han dado la autorización en lengua de signos con motivo del Día Mundial de la Audición, tras lo que el disparo ha comenzado con traca valenciana y cuatro secciones aéreas que han ido incrementando en ritmo, intensidad y efectos hasta cerrar con un golpe de bocanada de humo junto a los colores de la Senyera para borrar el ambiente gris. El cuerpo de la 'mascletà' ha estado formado por cinco retenciones terrestres con acompañamiento aéreo.

Un espectacular terremoto de 2.000 metros en cinco fases de diferentes calibres ha anunciado el colofón del espectáculo, con tres bombardeos aéreos desde 12 puntos de la plaza del Ayuntamiento y dos digitales que han finalizado con dos golpes finales de chicharra y trueno.

Con poco más de un año de vida, Pirotecnica Alto Palancia (Piroalpa) ha disparado en las fiestas de muchas localidades de su zona, como Caudiel, Sagunt, El Puig, La Pobla de Farnals, Rafelbunyol, L'Eliana o Tavernes Blanques. A nivel estatal ha llevado su pólvora al XXVII Festival de Pirotecnia de El Ejido (Almería) y a los castillos de fuegos artificiales de las fiestas de San Mateo en Logroño y de Vitoria-Gasteiz.

INVITADOS

El balcón de la casa consistorial ha contado este martes con asistentes como la mantenedora de la fallera mayor infantil, Cuchita Lluch, representantes del Binomio Universidad-Ciudad, el Club de Gimnasia Aeróbica, el Valencia Club de Fútbol Femenino, integrantes de Berklee València o Miss Valencia y Mr-RNB Valencia 2026. También ha disfrutado de su primera 'mascletà' la portavoz del Grupo Popular del Congreso, Ester Muñoz, acompañada por la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha disfrutado de la 'mascletà' en el día de su cumpleaños.

En cuanto al mundo fallero, han acudido al balcón del Ayuntamiento las comisiones Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares, Puebla de Valverde-Segona República Espanyola, Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata, Poetes Anònims-Real de Gandia y Llorers-Arquitecte Lucini, además de las juntas locales falleras de Alaquàs, Albal, Alberic, Alboraia, Alfafar y Castelló.

ATENCIONES SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado 30 asistencias sanitarias, la mayoría (22) por heridas, seis por cuerpos extraños en ojos, otra por una patología cardiaca y otra por motivos no especificados. Un total de 27 de las asistencias ha estado relacionada con el espectáculo pirotécnico. También se ha evacuado una persona a un centro hospitalario por cardiopatía.

Respecto a los recursos sanitarios, en la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, un vehículos de transporte, otro de coordinación y tres postas sanitarias. Han trabajado 42 socorristas, 14 técnicos en emergencias sanitarias (TES), cinco enfermeras, tres médicos y dos coordinadores, hasta un total de 66 personas.