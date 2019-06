Una alumna de la UA, Premio Hisdesat al mejor trabajo fin de máster en servicios satelitales gubernamentales

Publicado 18/06/2019 13:18:17 CET

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Noelia Romero Puig, alumna egresada del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (UA), ha conseguido el Premio Hisdesat al mejor trabajo fin de máster en servicios satelitales gubernamentales.

La distinción se enmarca en la XXXIX edición de los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Máster, Tesis Doctorales y Mejores Trayectorias Académicas en Ingeniería de Telecomunicación 2018 organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT).

El trabajo premiado, 'Estimation of physical parameters of crops by polarimetric SAR interferometry with TanDEM-X sensor data', dirigido por los profesores Juan Manuel López Sánchez y Josep David Ballester Berman, se ha centrado en evaluar una técnica novedosa de teledetección para la generación de aplicaciones de observación de la Tierra, y en particular, para servicios de monitorización en agricultura.

Con ello, se ha logrado un mayor conocimiento en el uso de datos radar obtenidos por satélite en la estimación de diversos parámetros biofísicos de los cultivos, explica la institución académica en un comunicado.

El acto de entrega de premios se celebró el viernes 14 de junio en el Auditorio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid. Por parte de la Universidad de Alicante asistió a la recogida del premio Stephan Marini, director del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior, y Carolina Pascual Villalobos, coordinadora de Proyectos Tecnológicos de la Escuela Politécnica Superior.

Los premios están diferenciados en tres categorías: Proyectos Fin de Carrera o Trabajos Fin de Máster, Tesis Doctorales y Mejores Trayectorias Académicas en Ingeniería de Telecomunicación. En esta trigésimo novena edición se han presentado más de 100 candidaturas de universidades de toda España, lo cual muestra el interés de un certamen que goza de un enorme prestigio tanto entre los estudiantes como entre los centros educativos.

En esta ocasión se han presentado un total de 35 centros participantes. La ceremonia sirvió para rendir homenaje a los jóvenes Ingenieros de Telecomunicación premiados, que recogieron su galardón, que cuenta con dotación económica, en un acto entrañable que reconoce el esfuerzo y el talento, destacando la innovación y la investigación.