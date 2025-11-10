Alumnado de la Escuela de Arte de Alicante protesta por las "deficiencias del centro" y reclama nuevas instalaciones

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) se ha movilizado para protestar por las "deficiencias del centro" ubicado en la calle del Clot "desde hace más de 30 años". Por ello, ha reclamado a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Alicante que "trabajen" en construir unas "nuevas instalaciones".

Desde la Plataforma Nueva EASDA Ya han asegurado a Europa Press que la plaga de pulgas que ha obligado a suspender de manera temporal las clases presenciales ha sido "la chispa que ha encendido la llama".

Precisamente, este lunes se han reanudado las lecciones en el centro tras las actuaciones llevadas a cabo para erradicar la presencia de estos parásitos y que han obligado a impartir asignaturas en línea.

No obstante, parte del alumnado no ha entrado al edificio y ha permanecido en el exterior para protestar por la situación de las instalaciones. Así, se han exhibido pancartas y mensajes reivindicativos con lemas como 'Pasión por la ruina', 'EASDA en ruinas' y 'Nueva EASDA ya'.

La plataforma no descarta realizar nuevas acciones de protesta para que la EASDA se traslade a un nuevo edificio "adaptado" a las condiciones de una escuela de arte, ya que las actuales instalaciones, según han resaltado desde esta agrupación, están en una situación de "peligrosidad" y "ruina técnica". Todo ello, junto al "mal estado" de terrenos del entorno, que está "muy sucio".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por Europa Press han asegurado, al ser preguntadas por la concentración del alumnado, que la EASDA "se encuentra en condiciones para retomar este lunes las clases presenciales, tal y como demuestran los informes recibidos de la empresa de fumigación y también por el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante".