Álvarez (UGT) critica "la prepotencia y falta de empatía" de la CEOE al negarse a hablar del permiso por fallecimiento

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participa en la apertura de la Escola Sindical 'Societat y Treball', en la sede de UGT-PV

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado "la prepotencia" y la "falta de empatía" de la CEOE por no querer abordar el aumento del permiso por fallecimiento y ha pedido a la patronal que vuelva a la mesa de negociación y que "deje de hablar solo a través de los medios de comunicación".

Álvarez, antes de participa en la Escola sindical 'Societat i treball' de UGT-PV se ha referido a preguntado por la negativa de la CEOE de asumir el coste de la ampliación del permiso retribuido por fallecimiento hasta 10 días propuesto por la cartera que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En ese sentido, ha criticado que la postura de la patronal es "una falta de empatía y de sensibilidad con los trabajadores, sobre todo por no querer hablar". "Es evidente que la pérdida de un familiar genera dificultades de todo tipo, pero sobre todo desde el punto de vista psicológico, que no se pueden de ninguna de las maneras atender con los permisos que hay en estos momentos", ha señalado.

Por tanto, ve "razonable que por lo menos hablamos ese debate". En ese sentido, ha apuntado que aunque se rechace en el Parlamento "estas son cuestiones que a medio plazo vamos a tener que debatir en una campaña electoral y no sé si hay una mayoría de ciudadanos, creo que no, que den soporte a esta prepotencia que se viene visualizando por parte de la patronal de no querer hablar de nada que beneficie a los trabajadores".

En ese sentido, ha criticado que "están haciendo lo mismo con la salud laboral y luego se quejan de que hay absentismo y no quieren debatir sobre estas cuestiones, pues que se quejen lo que quieran pero la gente no va a ir a trabajar si no tiene condiciones por mucho que la CEOE se emperre". "Esa una línea que llevan en el último tiempo, que parece más oposición política que una construcción de una economía fuerte, potente, actualizada y con derechos", ha apostillado.