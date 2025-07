Álvarez (UGT) exige la comisión mixta Gobierno-Consell con participación de sindicatos para la reconstrucción postdana

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido este lunes al Gobierno central y al de la Generalitat que se ponga en marcha la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana, "en la que puedan estar presentes las dos administraciones, las organizaciones sindicales y empresariales", porque además los agentes sociales quieren mayor participación e información en el proceso de recuperación.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios este lunes, en su visita a Torrent (Valencia) para participar en una asamblea organizada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT País Valencià (FICA-PV). También han asistido el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoyas; el secretario general de UGT PV, Tino Calero; la secretaria general de UGT FICA PV, Rosa Benítez, y el presidente de la Mancomunitat Horta Sud, José Francisco Cabanes.

Álvarez ha pedido que se cumplan los compromisos adquiridos con los damnificados tras la catástrofe. Ha reconocido que tanto el Gobierno central como el autonómico han puesto recursos, aunque no sabe si "suficientes", y ha apuntado que "España tiene una situación económica que nos permite el poder situar todos los recursos necesarios para hacer este proceso de reconstrucción".

"A nosotros no nos importa quién tiene más, quién tiene menos, esta guerra política que hay entre la Generalitat y el Gobierno central que, seguramente, a algunos les parece una manera de ocultar sus manifiestas responsabilidades. Para nosotros, más allá de las responsabilidades que ya decidirán los juzgados o los ciudadanos cuando decidan qué van a votar, lo que creemos es que hay unas responsabilidades a las que hacer frente, que es la reconstrucción y que el padecimiento para las personas sea mínimo", ha subrayado.

Preguntado por el plazo en que debería reunirse la comisión, Álvarez considera que no debería ser más tarde de septiembre, y ha defendido que ya es momento de pasar de la "situación de colapso" a la de "reconstrucción clara, transparente, con las organizaciones sindicales y empresariales, que nosotros lo podamos trasladar a los comités de empresa, organizaciones, a todos los ámbitos".

Sobre su valoración del plan de reconstrucción Endavant presentado por la Generalitat, Álvarez ha insistido en que lo que quiere el sindicato es que "los planes de reconstrucción se lleven a una comisión mixta o a un grupo de trabajo mixto, que esté el gobierno central, que esté el gobierno de la Generalitat, que los conozcamos y que participemos". "Presentarlo en una rueda de prensa igual es menos complejo. Discutirlo, acordarlo y que estén las dos administraciones a nosotros nos parece que es mucho más eficaz y que dará más resultados", ha apostillado.

Asimismo, el secretario general de UGT ha denunciado que el sindicato no tiene información sobre la reconstrucción. "Queremos saber cuántas empresas tienen previsto y en qué plazo de tiempo hacer los procesos de reconstrucción; cuántos trabajadores y trabajadoras no van a recuperar su puesto de trabajo, qué condiciones son las que tenemos que darles; queremos saber si el ERTE de la dana tiene que ampliarse en el tiempo, si tenemos que ir a otro tipo de ERTE o no".

En este punto, ha señalado que "procesos como el de Campofrío parece evidente que no se van a poder cerrar en el tiempo previsto para el ERTE de la dana". La multinacional cárnica construirá una nueva planta de elaborados cárnicos en Utiel (Valencia), que sustituirá a la que estaba situada en Torrent y que se vio afectada gravemente por la dana.

Pepe Álvarez ha señalado que los ciudadanos tiene que ser "plenamente conscientes de dónde van los recursos que han destinado las Administraciones" y que las empresas deben saber que "esta no es una ocasión para aprovecharse, es una ocasión para quedarse" y que la sociedad no entenderá que "se aproveche la ocasión para no quedarse aquí".

VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS

Álvarez ha explicado que el sindicato también quiere conocer cómo avanza la reparación de infraestructuras --"parece que va a un ritmo adecuado" pero no tienen "excesiva información"--. También ha puesto el foco en la reconstrucción de las viviendas dañadas, en un contexto de "precios abusivos" en el mercado y que "va excesivamente lento". Además, echa en falta planificación urbanística sobre cuestiones como la ubicación de polígonos empresariales.

Por otro lado, Pepe Álvarez también ha pedido medidas a corto plazo para que "los efectos del cambio climático no dañen los bienes, la salud y la vida de las personas de nuestro país". "El negacionismo mata y hay que decírselo a los negacionistas", ha agregado.

Asimismo, preguntado por la permanencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al frente del Consell y por el salario que como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) podría cobrar durante dos años a partir de este lunes, Pepe Álvarez ha subrayado que él ha venido este lunes " con la perspectiva de construir" y que no quiere con sus palabras "dejar una mala situación para que se pueda constituir esa comisión mixta", aunque ha recordado que UGT PV ya ha manifestado su posición en diferentes ocasiones, en alusión a sus peticiones de dimisión.

CAMPOFRÍO

Sobre la situación concreta de los más de 300 trabajadores de la fábrica de Campofrío que se trasladará a Utiel, tras reunirse con los representantes sindicales de la empresa, Álvarez ha explicado que hel sindicato está pendiente de abrir las negociaciones con la empresa, y ha reconocido que hay "preocupación" por el "coste" que supone para la plantilla desplazarse a 70 kilómetros de distancia.

"Queremos más información en relación con el traslado. Nos cuesta entender que no se haya encontrado una solución en Torrent para la nueva fábrica, pero, en todo caso, hay un proceso de negociación en el que nuestra organización va a ser muy exigente, porque efectivamente hay una distancia considerable", ha dicho.

También se ha referida a "una segunda preocupación que tiene que ver con el ERTE DANA" y su duración, porque "es prácticamente imposible" que cubra a los trabajadores mientras dure el proceso de traslado. En este punto, Álvarez ha apostado por el mecanismo RED que se aplica ya en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia). "