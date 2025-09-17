La amistad hecha cerámica: el González Martí exhibe la obra conjunta de Xavier y Joan Gardy Artigas

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València inaugura una exposición que reúne por primera vez la obra conjunta de Xavier y Joan Gardy Artigas. - MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València inaugura una exposición que reúne por primera vez la obra conjunta de Xavier y Joan Gardy Artigas.

Con el título 'Germans de Fang. Xavier y Joan Gardy Artigas en la cerámica', la muestra, comisariada por Salvador Haro y que se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero, lanza una mirada sobre el recorrido de más de una década de colaboración entre los dos artistas, que "han hecho de la cerámica un lenguaje compartido y de la amistad una forma de creación".

Xavier Vilató 'Xavier' encontró en 2009 en Gallifa (Barcelona) a Joan Gardy Artigas 'Joanet', colaborador de Miró, Braque, Giacometti o Chagall. Desde entonces, su diálogo artístico ha dado lugar a un conjunto de piezas en el que ambos se reconocen como 'germans de fang' (hermanos de barro).

La exposición reúne más de cincuenta obras cerámicas, fruto de este proceso creativo común en el que humor, experimentación y complicidad son protagonistas. Desde piezas como 'El pescador y su amigo pez' hasta esculturas recientes como 'Fiesta o Culebrón', la muestra permite adentrarse en la dinámica de trabajo de los dos creadores.

El acto inaugural ha contado con la presencia de los artistas, del comisario Salvador Haro y de Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.