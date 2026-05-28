Las AMPA piden a Educación "avanzar" en las negociaciones: "Queremos que todo esto se acabe lo antes posible"

La Presidenta De FAMPA València, Elisabeth García, Y El Presidente De La Confederación De AMPA Gonzalo Anaya, Vicent Gumbau. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de AMPA de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' y FAMPA-València --una de las federaciones integradas-- reclaman a la Conselleria de Educación "avanzar" en las negociaciones para logra un pacto que permita desconvocar la huelga indefinida ante el "cansancio, preocupación e incertidumbre" de familias y alumnado: "Queremos que todo esto se acabe lo antes posible", han manifestado.

En estos términos lo han expresado la presidenta de FAMPA València, Elísabeth García, y el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Vicent Gumbau, en declaraciones a los medios, tras su reunión con la consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

García ha destacado que en este encuentro les han traslado su "preocupación" y el estado en el que se encuentran las familias y, sobre todo, los estudiantes, "no" solo por la huelga indefinida que lleva convocada desde hace 14 días, sino también por la "precariedad" que llevan sufriendo desde hace "muchos años".

"Le hemos pedido que, por favor, se sienten a negociar, a consensuar cosas y que todo esto se acabe lo antes posible para que no haya más perjuicio para nadie más", ha apuntado.

En esta línea, ha puesto en relieve el "gran sacrificio" realizado por los docentes durante estas jornadas de paro, donde "están perdiendo su sueldo", y ha destacado también el "apoyo" de las familias que están haciendo "todo lo posible para que esta situación se pueda mantener y conseguir el bien común para todos, que es lo que todos queremos".

Preguntada por cómo están los ánimos de las familias, García ha reconocido que hay "cansancio, preocupación e incertidumbre" por "no saber por qué se está alargando tanto, cuál será la solución, si acabará el curso así, si el curso que viene continuará". "Hay tantas cosas en el aire...", ha dicho.

Asimismo, ha insistido en que desde las AMPA van a seguir dando apoyo a los sindicatos y a sus reivindicaciones porque consideran que "es lo mejor" para sus hijos.

SENSACIÓN DE "ABANDONO" EN LA RECONSTRUCCIÓN

Respecto a una valoración de la propuesta de Conselleria sobre las infraestructuras en los centros afectados por la dana, la presidenta de FAMPA ha indicado que le han trasladado a Ortí la sensación de "abandono" que sienten porque la reconstrucción va "muy despacio".

"Hay que construir nuevos centros, hay otros para reparar. Y no se trata solo de tener un centro, hay que dignificarlo y hay que tenerlo en condiciones", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya ha insistido en que es necesario que el departamento de Campanar "avance" en las negociaciones de la huelga. "No se puede ralentizar más y que dure más porque, al final, el que más sufre es el alumno", ha sostenido.

Asimismo, ha explicado que en el encuentro que han mantenido han podido comentar algunos de los puntos que más les preocupan como "las ratios" o "las infraestructuras" porque, según ha indicado, "hay mucha calor" en las aulas y el alumnado "no puede estar así desde hace tantos años". Y que, además, ha solicitado volver a reunirse una vez termine la huelga para seguir tratando aquellos que no han podido tratar.