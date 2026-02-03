AMPA valencianas creen "necesario" regular el acceso de menores a redes sociales y educar en competencias digitales

Archivo - Adolescentes con móvil. ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' considera "necesario que se regule el acceso a las redes y plataformas a menores por la peligrosidad, la falta de seguridad, de control de contenidos y la manipulación y la proliferación de odio y vulneración de derechos que existe en las mismas". Asimismo, apuestan porque el sistema educativo forme a los más jóvenes en competencias digitales.

La organización de AMPA ha reaccionado de este modo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantar varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

La Gonzalo Anaya plantea, en un comunicado, "a qué tipo de plataformas, redes, aplicaciones digitales e IA va a afectar la regulación y, sobre todo, cómo lo van a conseguir".

En este punto, las asociaciones de progenitores señalan que, en la actualidad, los menores de edad no deben acceder a redes e igualmente acceden con perfiles falsos. Por ello, se preguntan por los mecanismos y si también afectará a las redes educativas.

Además, creen que este tipo de noticias "deberían trabajarse previamente con las familias, participar en estos tipos de decisiones para poder conocer y aportar en qué servicios y plataformas se va a regular esta prohibición".

Al margen de la prohibición, abogan por que el sistema educativo "eduque en competencias digitales porque cuando se acceda a la vida digital a partir de los 17 años, se enfrentaran a los problemas que conocemos como el odio, la violencia en las redes, la ciberdelincuencia, entre la vulneración de los derechos humanos a la que asistimos en las redes sociales. Han señalado que es muy importante una preparación".