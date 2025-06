Ana García (CCOO PV): "La relación hoy con el Consell es fría como el invierno"

Afirma sobre la recuperación que "es incompatible decir que hay que activar el consumo si los trabajadores no tienen salarios dignos"

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha afirmado que la relación actual de su sindicato con el Consell es "fría como el invierno, salvo con el secretario autonómico de Empleo", Antonio Galvañ, y ha reclamado al gobierno valenciano la reactivación del diálogo social.

García, reelegida para seguir al frente de CCOO PV el pasado mes de mayo, ha explicado en una entrevista a Europa Press, preguntada por la relación con el Consell, que "no hay contacto, no hay conexión, no hay llamadas". Cree que el motivo es que desde el Gobierno valenciano "no son capaces de entender y aceptar la crítica política".

Ha detallado que la última vez que la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, llamó al sindicato "fue el 21 o 22 de mayo para decirnos que se iban a aprobar las enmiendas de los presupuestos y ya nunca más se supo". "Se empezó bien" al inicio de legislatura, pero desde el 29 de octubre el diálogo social está "bastante parado", aunque CCOO "siempre va a tener la mano tendida porque quiere seguir ejerciendo su papel constitucional para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía".

García ha explicado que tras la dana se convocó a los agentes sociales para constituir una mesa con reunión mensual, pero estos encuentros no se han producido. Solo está activa una submesa relacionada con la formación profesional para el empleo, que valora positivamente, y ha reclamado la convocatoria de otras mesas de diálogo, como la de recuperación social, la económica y la verde.

PRESUPUESTOS QUE RESPONDEN A "CUESTIONES IDEOLÓGICAS"

La dirigente sindical ha criticado que los presupuestos de la Generalitat responden "más a cuestiones ideológicas que a las necesidades del conjunto de la ciudadanía" y "no son los adecuados para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad". Ha lamentado los "recortes" en áreas como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o en cooperación, donde ve "un sustrato de xenofobia", y los "incumplimientos" del acuerdo para homologar las condiciones laborales en servicios sociales.

Además, ha afirmado que los recortes que afectan a sindicatos y patronal suponen "un ataque a un pilar fundamental de la democracia". Respecto a posibles acciones legales, las están "estudiando jurídicamente".

RECUPERACIÓN POSTDANA

Respecto a la recuperación tras la dana, Ana García ha señalado que "lo primero que se podría mejorar es que nos puedan sentar en una mesa y explicarnos cómo va avanzando, tanto por la parte de la Generalitat como por la del Gobierno central". "No sabemos cómo va la reconstrucción más allá de lo que los medios van explicando", ha lamentado.

Ha insistido en la necesidad de coordinar ayudas y agilizar su tramitación, y ha avisado de que "es incompatible decir que hay que activar el consumo interno para crear empleo si los trabajadores no tienen unos salarios dignos". Ha reivindicado un protocolo de actuación unificado "a nivel estatal" para todas las administraciones ante emergencias climáticas como la dana.

Sobre si cree que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene que dimitir, ha insistido en que "si un político no entiende la crítica y no entiende que, ante una equivocación de un calibre tan grande, está la posibilidad de dimitir, igual se ha equivocado de profesión". García ha asegurado que las movilizaciones sociales continuarán "mientras no se asuman responsabilidades".

"PARALIZACIÓN" DE LAS INVERSIONES TRAS LA DANA

García ha advertido que se debe analizar si hay "un efecto paralización" en la llegada de inversiones "por esa inseguridad jurídica que nos puede parecer que ha venido tras el 29 de octubre" .

"Creemos que algunas empresas pueden estar pensando que hay inseguridad jurídica porque ha pasado lo que ha pasado. Si me implanto en l'Horta Sud, ¿voy a tener algún problema el día de mañana con otra dana? ¿los seguros me van a proteger? Cuando una empresa se quiere implantar, hace un estudio de viabilidad, y todo eso está encima de la mesa. Nos gustaría analizar eso en las mesas del diálogo social", ha afirmado.

Preguntada por qué cree que llegará antes, si la reforma de la financiación autonómica o la recuperación tras la dana, García ha opinado que "a este ritmo es probable que algunas familias puedan pasar página antes de que llegue el modelo de financiación, pero esto se arreglaría muy sencillo" si los dos grandes partidos dejaran de "hacer cálculos partidistas". A su juicio, la financiación "se ha estado utilizando en los últimos años como arma arrojadiza".

LAS BRECHAS DE LAS MUJERES

Preguntada por la brecha salarial y de condiciones laborales de las mujeres, García ha enfatizado que "cada paso que no demos hacia adelante, alguien nos llevará hacia atrás". "Nos preocupa que se retroceda en el momento en el que está incidiendo en el gobierno un partido que es negacionista de la desigualdad", ha comentado.

Ha advertido que "la brecha salarial solo se da cuando hay trabajo", pero antes "hay brechas formativas, de acceso", que se suman a las de "parcialidad laboral y salarial que condicionan la vida de las mujeres". Ha puesto el foco también en la brecha de pensiones, que supera el 30% en perjuicio de las mujeres. "A lo largo de toda tu vida vas acumulando brechas que finalmente se traducen en una importante desigualdad económica", ha lamentado.

EN TURISMO "LO QUE NO HAY SON ESCLAVOS"

Sobre la campaña de contrataciones de verano en el turismo, García ha señalado que "todavía hay asignaturas pendientes" en un modelo de turismo de masas que "no suele dejar una economía muy boyante". Ha destacado la importancia de desestacionalizar y fomentar el turismo interior, aunque también ha hecho hincapié en "mejoras" de los últimos años como la reforma laboral que incentiva los fijos discontinuos.

"Ahora, en breve, seguramente vamos a volver a escuchar que no hay trabajadores para el sector y lo que no hay son esclavos dispuestos a estar en un sector difícil de atención al público. Tienen unos requisitos formativos cada vez más altos, pero no van acompañados con las condiciones laborales. No puede ser que se sigan contratando por pocas horas y luego hagan jornadas maratonianas", ha denunciado, para llamar a cambiar la "cultura empresarial" y a "reforzar el servicio público de inspección de trabajo".

REDUCCIÓN DE JORNADA

Preguntada por las reticencias de las patronales a la reducción de la jornada laboral, ha defendido su "viabilidad", que en las pymes se puede implementar de forma progresiva, y ha pedido a los partidos políticos "un ejercicio de responsabilidad" para que apoyen la medida. Sobre si cree que prosperará, "la esperanza nunca la perdemos y la lucha tampoco", ha dicho.

Además, ha incidido en que se han encadenado dos años de "récord en beneficios empresariales", por lo que cree que lo que existe es "el rechazo por el rechazo". "Lo que pedimos es que las empresas aporten un poquito, que es una reducción de dos horas", ha agregado.

VIVIENDA

Finalmente, sobre cómo valora las políticas de vivienda del Consell, ha insistido en que CCOO PV desconoce si avanza la situación al no convocarse las mesas de diálogo social, al tiempo que ha reprochado que el gobierno autonómico "no está aplicando la ley estatal".

García ha asegurado que "no por inundar el mercado de vivienda, el precio va a bajar", porque el problema es "multicausal". Así, ha defendido la "contención de precios", "un parque público de vivienda acorde para las familias más vulnerables" e "incentivar que las viviendas vacías se puedan poner a disposición del mercado". Ha criticado la posibilidad de privatizar viviendas públicas, ya que "esos recursos salen de nuestros impuestos, y la mayoría provienen de la clase trabajadora".