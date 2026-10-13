Ana Serna dirigirá el comité de campaña del PP en la provincia de Alicante para las elecciones del 29 de noviembre

Comité ejecutivo provincial del PP de la provincia de Alicante - PP PROVINCIA DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Alicante ha aprobado este martes su comité de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre que dirigirá la secretaria general, Ana Serna, y que contará con Javier Navarro como director adjunto. Además, ha dado luz verde a tres nuevas gestoras: Mutxamel, Novelda y Polop tendrán nuevos presidentes en los órganos locales de dirección del partido.

La aprobación se ha producido durante la celebración del comité ejecutivo provincial, presidido por el presidente del PP provincial y de la Diputación, Toni Pérez, junto a Serna, ha informado la formación en un comunicado.

Han estado acompañados por el diputado nacional por Alicante y director de campaña del PPCV, César Sánchez, y el senador y también portavoz del comité de campaña autonómico y miembro del comité de campaña nacional, Gerardo Camps.

Pérez ha puesto en valor el "importante papel de Alicante en la campaña electoral" y ha destacado "la gran movilización que siempre realiza el partido, un partido fuerte, con vocación de gobierno, y el mejor preparado para liderar España".

Sobre las nuevas gestoras, el comité ejecutivo provincial ha dado luz verde a la de Mutxamel, que estará presidida por el actual alcalde, del PP, Rafa García, mientras que en Novelda su presidente será Javier Abad. En el caso de Polop, la dirigirá el primer edil, el 'popular' José Luis Susmozas.